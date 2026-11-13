Murió una querida actriz de El Chavo del 8: quién era y qué se sabe de su fallecimiento

Resumen para apurados
- La actriz mexicana Regina Torné, recordada por interpretar a Gloria en "El Chavo del 8", falleció a los 83 años en su domicilio tras sufrir un deterioro en su salud.
- Torné estaba alejada de los medios, enfrentaba secuelas de una severa caída en 2025 y un duro golpe anímico vinculado a la condena judicial de su hija por secuestro.
- Su partida enluta nuevamente al espectáculo latinoamericano y suma otra sensible pérdida al histórico elenco de la icónica comedia creada por Roberto Gómez Bolaños.
La televisión mexicana está de luto por la muerte de Regina Torné, la actriz que alcanzó popularidad por interpretar a Gloria en varios episodios de El Chavo del 8. La artista tenía 83 años y llevaba un tiempo alejada de los medios. Su fallecimiento generó tristeza entre los seguidores de la emblemática producción de Roberto Gómez Bolaños.
La intérprete, cuyo nombre real era Rosa Virgen del Pilar Martina Incháustegui Anaya, tenía una extensa trayectoria artística. Su último trabajo televisivo fue en Un día cualquiera, una producción de TV Azteca. Hasta el momento, no trascendieron las causas de su muerte.
Qué se sabe sobre la muerte de Regina Torné
Según informaron medios mexicanos, la actriz habría sido encontrada sin vida en su domicilio por sus familiares. Aunque todavía no se difundieron detalles oficiales sobre las circunstancias de su fallecimiento, se conoció que atravesaba un período complicado en materia de salud.
Durante 2025, Torné sufrió una caída que requirió una internación de varias semanas. A ese episodio se sumó una situación familiar que también había afectado profundamente su estado anímico.
La actriz tenía una hija condenada a 35 años de prisión por su participación en un caso de secuestro y asesinato. La mujer había ingresado a un penal en 2006 por su presunta vinculación con el secuestro y crimen de Maribel Monroy Flores.
En distintas oportunidades, Torné había manifestado lo difícil que resultaba para ella visitar a su hija en la cárcel. Finalmente, tomó la decisión de dejar de hacerlo porque verla privada de su libertad le provocaba un profundo sufrimiento.
Qué personajes de El Chavo del 8 murieron
La partida de Regina Torné vuelve a enlutar a los fanáticos de El Chavo del 8, una de las comedias más recordadas de la televisión latinoamericana. A lo largo de los años, varios de los actores que dieron vida a los personajes de la vecindad fallecieron.
Uno de los primeros en morir fue Ramón Valdés, quien interpretaba a Don Ramón. El actor falleció en 1988 como consecuencia de un cáncer de estómago. Tiempo después, en 1994, murió Angelines Fernández, recordada por su papel de Doña Clotilde, la entrañable Bruja del 71.
En 2014, la muerte de Roberto Gómez Bolaños, conocido artísticamente como Chespirito, provocó una enorme conmoción entre sus seguidores. Dos años después, en 2016, falleció Rubén Aguirre, el actor que interpretaba al Profesor Jirafales, luego de atravesar complicaciones de salud vinculadas a una neumonía.
A la lista de figuras que ya no están también se suman quienes interpretaron a Malicha, Godínez, Jaimito el Cartero y Paty, además de Ricardo de Pascual, quien participó en la serie con los personajes del señor Hurtado y el señor Calvillo.
La enfermedad que afectaba a Ricardo de Pascual
Entre los actores que formaron parte del universo de El Chavo del 8 también se encontraba Ricardo de Pascual, quien había contado en una de sus últimas entrevistas que padecía enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC).
Según explicó, su cuadro respiratorio se había agravado después de contraer Covid-19. El actor también habló públicamente sobre su pasado como fumador y reconoció que había mantenido ese hábito durante dos décadas.
"De joven fumé 20 años, tengo 45 sin fumar", había contado al recordar aquella etapa de su vida. Además, relató que llegó a consumir hasta tres paquetes de cigarrillos por día antes de abandonar definitivamente el tabaco.