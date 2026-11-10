Grupos tradicionalistas se hicieron notar: piden que vuelva la misa en latín

Si bien no está prohibida, la misa tradicional en latín, correspondiente al rito tridentino, quedó de lado en tiempos del Concilio Vaticano II y fue el propio Francisco el que “bajó línea” desde El Vaticano para desalentar su práctica. ¿A qué se debe? A la identificación que tienen los sectores ultramontanos con la misa preconciliar. Sectores ultraconservadores que habían quedado relegados en El Vaticano y se convirtieron en los más feroces críticos del papado de Bergoglio. Ahora, con un nuevo ocupante del Trono de Pedro, vuelven a la carga en procura de recuperar los espacios perdidos.