Grupos tradicionalistas se hicieron notar: piden que vuelva la misa en latín

Resumen para apurados
- Fieles tradicionalistas se manifestaron en Plaza de Mayo ante el papa León XIV para reclamar mayor libertad sacerdotal en el oficio de la misa en latín.
- La iniciativa surge tras las restricciones impuestas por el papa Francisco en Traditiones custodes, norma que relegó a los sectores conservadores de la liturgia tridentina.
- Con la llegada de León XIV, los grupos tradicionalistas buscan recuperar terreno en la toma de decisiones eclesiásticas y expandir su creciente influencia juvenil.
“Somos católicos amantes de la misa tradicional y nos organizamos para traer pancartas y transmitir un mensaje. Queremos que el Papa les dé más libertades a los sacerdotes que desean oficiarla y que haya transparencia en la toma de decisiones con respecto a la habilitación de la misa tradicional”.
Cristian Salomón se instituyó en vocero de un nutrido y particular grupo de fieles reunido en Plaza de Mayo, frente a la Catedral. Se los distinguió por esas pancartas -eran cuatro- y por el fervor con el que vivieron la jornada, cantando y rezando a voz en cuello. Al final, cuando León XIV ya había saludado a todos desde el balcón, se arrodillaron para orar. Eran mayormente jóvenes, como el propio Cristian,
Si bien no está prohibida, la misa tradicional en latín, correspondiente al rito tridentino, quedó de lado en tiempos del Concilio Vaticano II y fue el propio Francisco el que “bajó línea” desde El Vaticano para desalentar su práctica. ¿A qué se debe? A la identificación que tienen los sectores ultramontanos con la misa preconciliar. Sectores ultraconservadores que habían quedado relegados en El Vaticano y se convirtieron en los más feroces críticos del papado de Bergoglio. Ahora, con un nuevo ocupante del Trono de Pedro, vuelven a la carga en procura de recuperar los espacios perdidos.
“Hay sacerdotes que llevan la obediencia y siguen lo que mandó Francisco en Traditiones custodes (N, de la R.: la carta apostólica en la que desalentó la misa en latín). Pero la verdad es que les encantaría hacer la misa tradicional y a sus fieles les encantaría participar en ella”, apunta Cristian.
La tradición
Ahora bien, ¿qué entusiasma a los jóvenes de esta propuesta de volver a los viejos tiempos de la Iglesia? “Obviamente, la misma palabra lo explica: es la tradición, la conexión de los católicos actuales con los católicos de antes. Es el encuentro de la Iglesia militante con la Iglesia triunfante, y que también nos vincula con la Iglesia purgante, que es la que está en el Purgatorio. Entonces nos transporta a la misa de los santos”, dice Cristian.
¿Y no sienten que una misa en latín podría alejar a los fieles de la Iglesia? “No, para nada, porque hoy en día está toda la información al alcance de la mano -añade-. Si uno quiere ver cuáles son las lecturas de cada misa, qué significa cada cosa, todo está en internet. Hay millones de videos en YouTube, millones de documentales que hablan de la importancia y del significado de cada parte de la misa”.
“Es un movimiento que está creciendo gracias al impulso que motiva la peregrinación de Nuestra Señora de la Cristiandad, que se hace a Luján con espíritu tradicionalista -explica Cristian-. Por eso vinimos con esta petición al Santo Padre”.