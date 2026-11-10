Wall Street cierra alza impulsada por el interés en la IA

Las acciones del sector de la IA volvieron a ser muy demandadas el lunes y borraron parte de las pérdidas de la semana pasada, cuando la victoria demócrata en las elecciones de medio mandato de Estados Unidos alimentó temores de una regulación más estricta de los centros de datos. “Los precios de las acciones se han vuelto más atractivos, (...) entonces los inversores regresan al mercado y aprovechan la corrección para comprar a buen precio”, resume Sarhan. Muy penalizados la semana pasada, los especialistas en chips, esenciales para construir los centros de datos usados por la IA, fueron especialmente buscados el lunes. Micron ganó un 6,25%, AMD se disparó un 13,26% y Broadcom, un 8,78%, a diferencia del gigante de los semiconductores Nvidia.