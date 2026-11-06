Milei descartó un “plan platita” antes del año electoral y defendió el rumbo económico

Resumen para apurados
- En La Rural, el presidente Javier Milei descartó aplicar un "plan platita" previo a las elecciones para evitar reavivar la inflación y ratificó el rumbo económico.
- El mandatario defendió el congelamiento de la base monetaria, calificó a los empresarios de "héroes" y rechazó tajantemente una devaluación para mejorar la competitividad.
- La decisión confirma que el Gobierno priorizará el equilibrio fiscal y el control inflacionario por encima del estímulo al consumo, incluso frente a un año electoral clave.
El presidente de la Nación, Javier Milei, volvió a descartar la posibilidad de implementar un “plan platita” para impulsar la actividad económica y advirtió que relajar la política monetaria tendría consecuencias sobre la inflación.
Durante un acto de la Sociedad Rural, el mandatario defendió el rumbo de su gestión: “Hace casi 12 meses que la base monetaria convergió a la base monetaria amplia y, por ende, no crece la cantidad de dinero y todavía estamos purgando la inflación. Por lo tanto, eso sería tirarle nafta al fuego”.
En ese contexto, el jefe de Estado volvió a remarcar que el equilibrio fiscal es una condición innegociable de su programa económico. “No sé si lo hacen porque son ignorantes o deshonestos intelectualmente. O definitivamente quieren que el país se prenda fuego para volver a las andadas que nos volvieron decadentes. No cuenten conmigo, no hay sustituto para la buena política económica”, afirmó.
Milei también apuntó contra quienes plantean recuperar las políticas económicas de administraciones anteriores. “Los que fracasaron por 100 años ahora nos quieren decir cómo hacer las cosas. Porque pueden cambiar las personas, pero siguen repitiendo el mismo modelo decadente”, cuestionó.
Milei defendió el equilibrio fiscal y elogió a los empresarios
Durante su discurso, el Presidente destacó el papel de los empresarios en el desarrollo económico del país y los calificó como “héroes”.
“Los empresarios son gente que va y se la juega. Mi máxima admiración a ellos que son los que verdaderamente cambian el mundo, así que gracias por ponerle el hombro a la Argentina. A alguien que arriesga lo suyo para resolver los problemas de la sociedad, no le encuentro otro nombre más que héroe”, expresó.
El mandatario volvió a vincular el equilibrio de las cuentas públicas con la defensa de la propiedad privada. Según planteó, mantener el orden fiscal es una de las condiciones centrales para sostener el modelo económico de su Gobierno.
Qué dijo Milei sobre una posible devaluación
En otro tramo de su intervención, Milei rechazó los planteos que proponen una devaluación como herramienta para mejorar la competitividad de la economía argentina.
“Hay quienes salen a decir que la competitividad se arregla devaluando y devaluar es abaratar lo argentino a costa de los argentinos, es licuar los salarios, es destruir el ahorro y desvalorizar las empresas de un plumazo”, sostuvo.