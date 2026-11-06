“Amo al Real Madrid, pero...”: revelan la charla de Nico Paz con Mourinho que frenó su regreso a España

Su presente en clubes va de la mano con su peso en la selección argentina. Tras formar parte del plantel albiceleste que disputó la final del Mundial 2026, el jugador surgido en Valdebebas ratificó su estatus en los últimos compromisos internacionales y se perfila como el principal candidato natural para heredar la camiseta número 10 de Lionel Messi de cara al futuro. En el plano contractual, el Real Madrid conserva una opción de repesca tasada en 80 millones de euros que expira en el mercado del verano europeo de 2027, aunque por ahora Paz continúa enfocado en comandar la campaña más gloriosa en la historia del Como.