“Amo al Real Madrid, pero...”: revelan la charla de Nico Paz con Mourinho que frenó su regreso a España
Según el periodista Fabrizio Romano, la "Casa Blanca" pretendía activar el retorno del mediocampista ofensivo en el último mercado, pero el futbolista se comunicó con el DT portugués para manifestarle su deseo de continuar bajo las órdenes de Cesc Fàbregas.
Resumen para apurados
- En el último mercado, Nico Paz frenó su regreso al Real Madrid tras acordar con José Mourinho quedarse en el Como de Italia para asegurar continuidad y minutos de juego.
- El club blanco buscó repatriarlo, pero el volante optó por afianzarse con Cesc Fàbregas en Italia, donde brilla en la Serie A y en la fase general de la Champions League.
- Con opción de compra vigente hasta 2027, el mediocampista apunta a consolidarse como referente del Como y principal candidato para heredar la camiseta 10 de la Selección.
El Como de Italia continúa deslumbrando al fútbol del Viejo Continente y gran parte de ese fenómeno lleva la firma de Nico Paz. En la Champions League, el conjunto dirigido por Cesc Fàbregas viene de consumar una histórica goleada 9 a 1 frente a Lens con una actuación superlativa del mediocampista hispano-argentino. En medio de los elogios por su rendimiento, trascendió un episodio que definió su destino: el diálogo directo que mantuvo con José Mourinho para declinar una temprana vuelta al Real Madrid.
Durante el último mercado de pases, la dirigencia del "Merengue", con el respaldo de Mourinho, evaluó ejecutar su opción de regreso tras su destacada irrupción en la Serie A. No obstante, el futbolista de 22 años priorizó tener continuidad, rodaje y desarrollo individual antes que afrontar una feroz competencia interna por minutos en la capital española.
Según reveló el periodista especializado en mercado de pases Fabrizio Romano, fue el propio volante zurdo quien se comunicó con el entrenador luso para fijar su postura: “Míster, amo al Real Madrid y te respeto, pero prefiero quedarme en el Como al menos una temporada más para seguir creciendo”. Lejos de molestarse por la negativa, Mourinho comprendió la madurez de la decisión, respetó su determinación y dio luz verde para que prolongara su permanencia en territorio italiano.
La apuesta de Paz se tradujo en un éxito rotundo. El Como marcha cuarto en la tabla de la Serie A y ostenta la misma posición de privilegio en la fase general de la Champions League. En lo que va de la temporada 2026/27, el volante ofensivo registra números de élite: seis goles y ocho asistencias en 13 presentaciones oficiales.
Su presente en clubes va de la mano con su peso en la selección argentina. Tras formar parte del plantel albiceleste que disputó la final del Mundial 2026, el jugador surgido en Valdebebas ratificó su estatus en los últimos compromisos internacionales y se perfila como el principal candidato natural para heredar la camiseta número 10 de Lionel Messi de cara al futuro. En el plano contractual, el Real Madrid conserva una opción de repesca tasada en 80 millones de euros que expira en el mercado del verano europeo de 2027, aunque por ahora Paz continúa enfocado en comandar la campaña más gloriosa en la historia del Como.