Conmoción en España: Jesús Owono evalúa dejar el fútbol tras la muerte de De Miguel y denuncian hostigamiento a su familia

El drama se vio agravado por una ola de hostigamiento contra el círculo íntimo del guardameta en territorio español. Según denunció Maye, el hermano menor de Owono, quien juega en divisiones juveniles del fútbol en el País Vasco, sufre constantes agresiones verbales durante los partidos: “Al hermano lo están llamando asesino. Le increpan en su equipo y hasta algunos padres le insultan. Es muy duro. Su hermana, que estudia en la Universidad de Valencia, también está sufriendo”. Ante este escenario de asedio, la dirigente reclamó frenar los ataques y preservar la intimidad del núcleo familiar: “Cree mucho en la Biblia; ojalá pudiera entender que no tiene que cargar con esa culpa, nadie sale a un campo pensando que va a matar a otro jugador. La familia del fallecido ha perdido a un ser muy querido y eso pesa, pero a la familia de él también le ha cambiado la vida para siempre”.