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Carlos Aschero: de las primeras exploraciones en la Cueva de las Manos al reconocimiento como Personalidad Ilustre en Tucumán

Su trabajo sobre el arte rupestre y la tecnología lítica, su aporte a la formación de investigadores y sus investigaciones en uno de los sitios arqueológicos más emblemáticos del país, respaldan una carrera de reconocimiento nacional e internacional.

Carlos Aschero
Carlos Aschero
Por Redacción Cultura Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • El Ente Cultural distinguió en Tucumán al arqueólogo Carlos Aschero como Personalidad Ilustre por su trayectoria y aportes al estudio del arte rupestre.
  • Aschero lideró las primeras exploraciones en la Cueva de las Manos en 1973 con Conicet y fue docente de la UNT, donde formó a generaciones de investigadores.
  • El galardón consolida su legado como referente de la arqueología argentina e impulsa la puesta en valor de los sitios prehistóricos y el patrimonio cultural.
Resumen generado con IA

El Ente Cultural declaró a Carlos Aschero como Personalidad Ilustre de la Cultura Tucumana, en reconocimiento a su extensa trayectoria académica y científica y a sus contribuciones al desarrollo de la arqueología. La distinción quedó formalizada mediante la Resolución N° 3519/01.

La iniciativa fue impulsada por el director de Patrimonio Cultural del organismo, Carlos Piñero, con la autorización y el acompañamiento de la presidenta del Ente Cultural, Sandra E. Maldonado. La propuesta también contó con la adhesión de Sara María Luisa López Campeny, directora del Instituto de Arqueología y Museo de la Facultad de Ciencias Naturales e Instituto Miguel Lillo de la Universidad Nacional de Tucumán (UNT), quien aportó documentación e información académica para fundamentar el reconocimiento.

Aschero es uno de los referentes de la arqueología argentina, con reconocimiento nacional e internacional por sus investigaciones pioneras sobre arte rupestre y tecnología lítica. Sus trabajos contribuyeron a ampliar el conocimiento sobre las sociedades del pasado, sus formas de vida y sus manifestaciones culturales.

Carlos Aschero: de las primeras exploraciones en la Cueva de las Manos al reconocimiento como Personalidad Ilustre en Tucumán

A lo largo de su carrera, se desempeñó como director del Instituto de Arqueología y profesor titular de la cátedra de Teoría y Método de la Investigación Arqueológica de la carrera de Arqueología. Desde esos espacios desarrolló una importante tarea docente y participó en la formación de nuevas generaciones de profesionales e investigadores.

Su trayectoria recibió distintas distinciones. En 1996 obtuvo el Premio Konex en la categoría Arqueología y Antropología Cultural, mientras que en 2019 la UNT le otorgó el título de Profesor Emérito, en reconocimiento a sus aportes a la investigación y la enseñanza universitaria.

Uno de los capítulos más destacados de su labor científica está vinculado con la Cueva de las Manos, en la provincia de Santa Cruz, uno de los sitios de arte rupestre más emblemáticos del país. En 1973, Aschero inició las primeras exploraciones científicas del lugar con respaldo del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet). Sus investigaciones contribuyeron al estudio y la valoración de este patrimonio arqueológico.

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