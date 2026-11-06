Carlos Aschero: de las primeras exploraciones en la Cueva de las Manos al reconocimiento como Personalidad Ilustre en Tucumán

La iniciativa fue impulsada por el director de Patrimonio Cultural del organismo, Carlos Piñero, con la autorización y el acompañamiento de la presidenta del Ente Cultural, Sandra E. Maldonado. La propuesta también contó con la adhesión de Sara María Luisa López Campeny, directora del Instituto de Arqueología y Museo de la Facultad de Ciencias Naturales e Instituto Miguel Lillo de la Universidad Nacional de Tucumán (UNT), quien aportó documentación e información académica para fundamentar el reconocimiento.