River festejó en Mar del Plata, pero la bronca viajó de regreso a Núñez

Resumen para apurados
- River venció 2-0 a Aldosivi en Mar del Plata para clasificar a octavos de final, pero sufrió la suspensión de tres fechas impuesta a Gonzalo Montiel tras el Superclásico.
- Los goles de Beltrán y Correa sellaron el triunfo en el cierre de la fase regular, tras reponerse del clásico ante un rival descendido que ofreció resistencia hasta el segundo tiempo.
- La dirigencia de River apelará el fallo disciplinario para reducir la sanción de Montiel, cuya baja amenaza con debilitar al equipo durante los playoffs del certamen.
River Plate necesita ganar y lo hizo para cerrar la fase regular del Torneo Clausura. En Mar del Plata, el equipo de Leonardo Ponzio venció 2-0 a Aldosivi, con goles de Lucas Beltrán y Ángel Correa, y terminó cuarto en la Zona B, a la espera de conocer a su rival en los octavos de final. Sin embargo, la alegría por los tres puntos quedó acompañada por una noticia que generó malestar en Núñez: Gonzalo Montiel recibió tres fechas de suspensión por su expulsión en el Superclásico y el club analiza apelar la sanción.
Después del duro golpe sufrido frente al eterno rival, el “Millonario” necesitaba recuperar sensaciones y cerrar la primera etapa del certamen con una sonrisa. Lo consiguió ante un Aldosivi que, ya descendido desde la jornada anterior, jugó su último partido en la Liga Profesional sin poder evitar otra derrota.
River fue superior durante buena parte del encuentro y generó las situaciones más claras de la primera etapa. Sin embargo, le faltó precisión para traducir ese dominio en goles. El arquero Lucas Acosta respondió cada vez que fue exigido y Thiago Almada estuvo cerca de romper el cero con un tiro libre que pegó en el travesaño.
Las emociones quedaron reservadas para el complemento. Primero, el árbitro Bryan Ferreyra, luego de revisar la acción en el VAR, anuló un tanto de Santiago Moya por una posición adelantada previa de Andrés Vombergar. La jugada había nacido de un error entre Nicolás Otamendi y Santiago Beltrán.
Más tarde llegó la acción que destrabó el partido: Ferreyra sancionó un penal para River por una mano de Vombergar. A los 76 minutos, Lucas Beltrán se hizo cargo de la ejecución y convirtió el 1-0. El tanto tuvo un significado especial para el delantero, que había regresado al club a mitad de año y todavía no había podido festejar de su regreso a Núñez.
En tiempo de descuento, Francisco Ortega habilitó a Ángel Correa, que definió para establecer el 2-0 definitivo. Después del encuentro, el rosarino destacó el esfuerzo de su compañero: “Beltrán se lo merece porque se esfuerza todos los días”, expresó.
Con los tres puntos, River terminó la Zona B con 26 unidades, producto de ocho victorias, dos empates y seis derrotas. Ahora deberá esperar la definición de las posiciones para conocer a su adversario en los playoffs. En la Tabla Anual, en tanto, finalizó en puestos de clasificación a la Copa Sudamericana.
Pero no todas fueron buenas noticias. El Tribunal de Disciplina decidió suspender a Montiel por tres partidos. De esta manera, el defensor se perderá los octavos de final y el encuentro siguiente, ya sea por los cuartos de final o por el Apertura 2027, salvo que se disponga una amnistía.
La decisión provocó malestar en River, que considera excesiva la sanción y encuentra un motivo adicional de reclamo en la comparación con la situación de Lautaro Blanco. En Núñez entienden que el lateral de Boca cometió una infracción similar sobre Tobías Andrada y podrá jugar este sábado.
Por eso, la dirigencia tiene previsto apelar el fallo para intentar reducir el castigo. Mientras el equipo de Ponzio recuperó terreno futbolístico en Mar del Plata y aseguró su lugar entre los clasificados, la ausencia de Montiel se convirtió en un problema que amenaza con condicionar el camino de River en la etapa decisiva del campeonato.