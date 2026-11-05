River festejó en Mar del Plata, pero la bronca viajó de regreso a Núñez

River Plate necesita ganar y lo hizo para cerrar la fase regular del Torneo Clausura. En Mar del Plata, el equipo de Leonardo Ponzio venció 2-0 a Aldosivi, con goles de Lucas Beltrán y Ángel Correa, y terminó cuarto en la Zona B, a la espera de conocer a su rival en los octavos de final. Sin embargo, la alegría por los tres puntos quedó acompañada por una noticia que generó malestar en Núñez: Gonzalo Montiel recibió tres fechas de suspensión por su expulsión en el Superclásico y el club analiza apelar la sanción.