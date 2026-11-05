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Marianela Mirra habló sobre su matrimonio con José Alperovich: “Lo amo, estoy a full con él”

La ganadora de Gran Hermano 2007 se refirió por primera vez públicamente a su relación con el exgobernador de Tucumán, quien cumple prisión domiciliaria tras ser condenado por abuso sexual. También habló de la convivencia en Puerto Madero y del vínculo con la familia del exmandatario.

Marianela Mirra y José Alperovich. “Estoy de diez”, afirmó ella cuando le consultaron por su presente. Ante otra pregunta sobre el matrimonio, fue todavía más contundente: “Espectacular todo”.
Marianela Mirra y José Alperovich. “Estoy de diez”, afirmó ella cuando le consultaron por su presente. Ante otra pregunta sobre el matrimonio, fue todavía más contundente: “Espectacular todo”.
Por Redacción Espectáculos Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • En LAM, Marianela Mirra confirmó públicamente su matrimonio con José Alperovich en Puerto Madero y ratificó su apoyo total durante la prisión domiciliaria del exmandatario.
  • La pareja convive luego de que el exgobernador fuera condenado a 16 años de prisión por abuso sexual a su sobrina, relación que ya había generado polémica en redes sociales.
  • La postura de Mirra ratifica su defensa del exmandatario, mientras el caso mantiene la atención pública y el escrutinio sobre el cumplimiento de la detención domiciliaria.
Resumen generado con IA

Marianela Mirra rompió el silencio sobre su relación con José Alperovich y aseguró que atraviesa un buen momento junto al exgobernador de Tucumán. La exparticipante de Gran Hermano 2007 habló con un cronista de LAM, el programa de América, y respondió algunas preguntas sobre su matrimonio y la convivencia con el exmandatario.

“Estoy de diez”, afirmó cuando le consultaron por su presente. Ante otra pregunta sobre el matrimonio, fue todavía más contundente: “Espectacular todo”.

Mirra también confirmó que vive junto a Alperovich en un departamento de lujo en Puerto Madero, donde el exgobernador cumple prisión domiciliaria. “Lo amo, estoy a full con él, acompañándolo”, expresó al ser consultada sobre la relación.

La ganadora del reality de Telefe también se refirió al vínculo con los familiares del exmandatario y aseguró que no existen conflictos. “De diez. Nunca hubo un problema, lo vienen a visitar siempre”, sostuvo.

La relación de Marianela Mirra y Alperovich después de la condena

Las declaraciones de Mirra se conocen mientras Alperovich cumple prisión domiciliaria luego de haber sido condenado a 16 años de prisión por abuso sexual, en una causa iniciada por la denuncia de su sobrina. El exgobernador fue encontrado culpable de hechos de abuso sexual simple y abuso sexual agravado por acceso carnal.

El matrimonio entre Mirra y Alperovich había generado repercusiones públicas por la situación judicial del exmandatario y por el perfil bajo que ambos mantuvieron durante buena parte de la relación.

El enojo de Marianela Mirra por una foto de Alperovich fuera de su domicilio

No es la primera vez que Mirra protagoniza un cruce mediático por la situación de su pareja. A mediados de junio, reaccionó con dureza después de que se difundiera una fotografía en la que aparecía junto a Alperovich en la vía pública.

La imagen había sido publicada por Pochis, responsable de la cuenta de espectáculos Gossipeame, a partir del envío de una seguidora. La difusión generó interrogantes sobre el cumplimiento de las condiciones de la prisión domiciliaria del exgobernador.

Mirra le envió un mensaje a la influencer, que luego fue exhibido en el programa Puro Show, de eltrece. En ese intercambio, cuestionó la publicación de la fotografía y sostuvo que perjudicaba a su marido.

“Mi marido, no solo mi pareja”, había remarcado, al tiempo que acusó a la responsable de la cuenta de exponerlos públicamente.

El enfrentamiento continuó en redes sociales, donde ambas intercambiaron descalificaciones. Pochis también respondió a las críticas y cuestionó que Mirra defendiera a Alperovich en medio de su condena judicial.

Ahora, con sus primeras declaraciones públicas sobre el matrimonio, la ex Gran Hermano volvió a dejar en claro su respaldo al exgobernador y aseguró que sigue acompañándolo durante el cumplimiento de la prisión domiciliaria.

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