Marianela Mirra habló sobre su matrimonio con José Alperovich: “Lo amo, estoy a full con él”

Marianela Mirra rompió el silencio sobre su relación con José Alperovich y aseguró que atraviesa un buen momento junto al exgobernador de Tucumán. La exparticipante de Gran Hermano 2007 habló con un cronista de LAM, el programa de América, y respondió algunas preguntas sobre su matrimonio y la convivencia con el exmandatario.