Persecución de Bella Vista a Famaillá: intentaron escapar de la Policía, descartaron una mochila con droga y terminaron contra un poste

Resumen para apurados
- Dos jóvenes fueron detenidos anoche tras huir de la Policía desde Bella Vista hasta Famaillá, chocar contra un poste y descartar un kilo y medio de marihuana.
- La fuga inició en un control preventivo y siguió por las rutas 157 y 323, donde arrojaron la droga y dinero antes de perder el control por la rotura de un neumático.
- La Justicia Federal dispuso la detención e incomunicación de los acusados por infracción a la Ley 23.737 y ordenó peritajes para determinar si tienen antecedentes.
Una persecución policial que comenzó en Bella Vista y se extendió durante varios kilómetros hasta Famaillá terminó con dos hombres aprehendidos, un automóvil secuestrado y el hallazgo de un kilo y medio de marihuana. La fuga llegó a su fin cuando el vehículo en el que se trasladaban perdió el control y chocó contra una columna de alumbrado público, en las inmediaciones del barrio Nueva Baviera.
El procedimiento se inició ayer, alrededor de las 21, cuando efectivos de la Dirección de Drogas Peligrosas (Didrop) de Bella Vista realizaban tareas preventivas en el barrio Ochenta Viviendas. Allí advirtieron la presencia de un Volkswagen Gol Trend blanco, en cuyo interior había dos jóvenes, de 21 y 25 años, que manipulaban una mochila de manera sospechosa.
Al notar la aproximación de los uniformados, el conductor aceleró y escapó a gran velocidad. La maniobra dio inicio a un seguimiento policial que se extendió por la ruta nacional 157 y continuó por la ruta provincial 323, con la participación de distintas dependencias de la Unidad Regional Este.
Durante la huida, a la altura del kilómetro 5 de la ruta provincial 323, los ocupantes arrojaron una mochila hacia la banquina. Sin embargo, los efectivos continuaron con el operativo hasta alcanzar el automóvil en el acceso al barrio Nueva Baviera, en Famaillá.
El choque y el hallazgo de la marihuana
La persecución terminó cuando uno de los neumáticos delanteros del vehículo se rompió. El conductor perdió el control y terminó impactando contra un poste de alumbrado público.
El subdirector de la Dirección General de Drogas Peligrosas, Rufino Medina, explicó que, como consecuencia del choque, los dos ocupantes sufrieron politraumatismos leves y debieron recibir asistencia médica en el hospital local, bajo custodia policial.
En paralelo, los uniformados recuperaron la mochila que había sido descartada durante la fuga. En su interior encontraron dos envoltorios rectangulares con marihuana compactada y un paquete con picadura de la misma sustancia. El pesaje total arrojó aproximadamente 1,5 kilogramos de cannabis.
Además, secuestraron $160.000 en efectivo, en billetes de distintas denominaciones, y un teléfono celular.
Qué resolvió la Justicia Federal
Tras tomar conocimiento del procedimiento, la Fiscalía y el Juzgado Federal de turno ordenaron la detención e incomunicación de los dos hombres, en el marco de una investigación por presunta infracción a la Ley Nacional de Estupefacientes N.º 23.737.
También dispusieron el secuestro del Volkswagen Gol Trend y de todos los elementos encontrados. En tanto, se realizaron los cotejos dactiloscópicos correspondientes para determinar si los involucrados registran antecedentes penales computables.
El operativo estuvo a cargo de la Didrop de Bella Vista, bajo las directivas del oficial principal César Ituarte, y contó con la colaboración de efectivos de las comisarías de la zona, las divisiones Patrulla Motorizada de Bella Vista y Famaillá y personal de Zona 3 de la Unidad Regional Este.