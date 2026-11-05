Persecución de Bella Vista a Famaillá: intentaron escapar de la Policía, descartaron una mochila con droga y terminaron contra un poste

Una persecución policial que comenzó en Bella Vista y se extendió durante varios kilómetros hasta Famaillá terminó con dos hombres aprehendidos, un automóvil secuestrado y el hallazgo de un kilo y medio de marihuana. La fuga llegó a su fin cuando el vehículo en el que se trasladaban perdió el control y chocó contra una columna de alumbrado público, en las inmediaciones del barrio Nueva Baviera.