Renunció el jefe de la Unidad Médica Presidencial: Karina Milei aceptó su salida

Resumen para apurados
- Karina Milei aceptó la renuncia de Diego Hoffmann como titular de la Unidad Médica Presidencial, oficializada en el Boletín Oficial tras dimitir por nota.
- Hoffmann ocupaba el cargo desde marzo de 2024 bajo la Secretaría General y dejó su función sin deudas patrimoniales ni sumarios administrativos pendientes.
- El Gobierno nacional aún no designó un reemplazante para coordinar el área de salud presidencial ni reveló las razones detrás de la salida del funcionario.
La secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, aceptó la renuncia de Diego Andrés Hoffmann como coordinador de la Unidad Médica Presidencial. La salida tiene efectos desde el 1° de octubre de 2026 y fue oficializada este jueves mediante la Resolución 505/2026, publicada en el Boletín Oficial.
Hoffmann había sido designado en el cargo extraescalafonario a partir del 8 de marzo de 2024, a través del Decreto 389 de ese año. La Unidad Médica Presidencial depende de la Secretaría General de la Presidencia de la Nación.
Qué dice la resolución sobre la renuncia de Hoffmann
Según los considerandos de la norma, el médico presentó su dimisión mediante una nota administrativa. Las áreas competentes no formularon objeciones para aceptar su salida.
El documento también señala que Hoffmann no registra deudas ni cargos pendientes de rendición patrimonial, de acuerdo con los informes incorporados al expediente. Además, la Subsecretaría Legal informó que el funcionario no está vinculado a sumarios administrativos en trámite.
La resolución instruyó a la Dirección General de Administración a realizar el pago de la liquidación final correspondiente.
Quién reemplazará al jefe de la Unidad Médica Presidencial
La resolución no detalló los motivos de la renuncia ni anunció la designación de un reemplazante. Por el momento, tampoco se comunicaron públicamente las razones de la salida de Hoffmann.
De esta manera, el cargo de coordinador de la Unidad Médica Presidencial quedó sujeto a una futura designación por parte del Gobierno nacional.