Ante la amenaza de fuertes lluvias, despliegan maquinaria pesada para limpiar el Canal Sur y prevenir inundaciones en Tucumán

Resumen para apurados
- El Gobierno de Tucumán desplegó maquinaria en el Canal Sur para retirar sedimentos y prevenir inundaciones ante la inminente llegada de la temporada de lluvias.
- Con cargadoras y retropalas, la Dirección Provincial del Agua retira más de 700 metros cúbicos de escombros para restaurar la capacidad de escurrimiento del cauce.
- Las obras forman parte de un plan integral de prevención que busca reducir el riesgo hídrico y proteger a las familias de las zonas más vulnerables de la provincia.
Ante la proximidad de la temporada de lluvias, el Gobierno intensificó las tareas de prevención hídrica en distintos puntos de la provincia. Uno de los sectores intervenidos es el Canal Sur, donde se realizan trabajos de limpieza y retiro de escombros y sedimentos para mejorar la circulación del agua.
Las tareas están a cargo de la Dirección Provincial del Agua (DPA) y se concentran en un tramo donde se acumularon más de 700 metros cúbicos de material. Para despejar el cauce, los operarios utilizan una cargadora frontal y una retropala, con el objetivo de recuperar su capacidad de escurrimiento.
El ministro de Obras, Infraestructura y Transporte Público, Marcelo Nazur, explicó que la intervención apunta a mejorar las condiciones hidráulicas del canal y evitar complicaciones ante eventuales precipitaciones.
"Estamos trabajando en el Canal Sur con tareas de limpieza y retiro de escombros y material sedimentado para mejorar el escurrimiento del agua y garantizar el correcto funcionamiento del sistema de drenaje", señaló el funcionario. Además, precisó que el volumen acumulado está siendo retirado con maquinaria pesada para recuperar la capacidad hidráulica del cauce.
Nazur también vinculó estos trabajos con el plan de prevención que lleva adelante la Provincia en diferentes sectores de Tucumán. Según indicó, se busca anticipar posibles problemas durante las lluvias, reducir los riesgos y proteger a las familias que viven en las zonas más expuestas.