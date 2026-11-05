El insólito episodio que sorprendió al rey Guillermo: burló a sus custodios y aseguró que la radiación lo estaba destruyendo

El suceso se produjo mientras el soberano caminaba entre cientos de vecinos congregados para recibirlo y repartía saludos cercanos. En un descuido del protocolo de protección inmediata, el individuo logró filtrar su paso entre la multitud y situarse a escasa distancia física del jefe de Estado. Según imágenes y testimonios presenciales, la aproximación intempestiva causó un sobresalto inicial en Guillermo de Holanda y sorpresa entre el público presente, aunque la comitiva reaccionó en cuestión de segundos para contener al sujeto y evitar males mayores.