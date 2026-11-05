Video: una joven murió al caer desde el séptimo piso de un hotel en Brasil

Resumen para apurados
- Una joven de 26 años murió el martes en San Luis, Brasil, tras caer del séptimo piso de un hotel al ceder la estructura de aluminio de una ventana en la que se apoyó.
- La víctima caminaba junto a su novio tras viajar por un torneo de póker. Las cámaras de seguridad registraron el accidente y la policía descartó la implicación de su pareja.
- La justicia abrió una investigación técnica para determinar si hubo fallas de mantenimiento o en los materiales del hotel, el cual se puso a disposición de las autoridades.
Una joven de 26 años murió tras caer desde el séptimo piso de un hotel en la ciudad de San Luis, capital del estado brasileño de Maranhão. El dramático episodio ocurrió durante la madrugada del martes en el Hotel Rio Poty y quedó registrado por las cámaras de seguridad del establecimiento.
La víctima fue identificada como Renata Rebeca Negrão Saldanha dos Santos. De acuerdo con la reconstrucción realizada por la Policía Civil, la joven caminaba por uno de los pasillos del hotel junto a su pareja cuando decidió sentarse sobre el marco de una ventana. Al apoyar la espalda contra una estructura de aluminio, el soporte cedió repentinamente y cayó al vacío. Su cuerpo impactó contra la marquesina ubicada en el acceso principal del edificio.
El video que registró el momento de la caída
Las imágenes del circuito cerrado de seguridad fueron fundamentales para reconstruir lo sucedido. En el registro se observa a la pareja desplazándose por el pasillo y, segundos después, a Renata sentándose sobre el ventanal, antes de que la estructura cediera.
Su novio, Leonardo Augusto Pinto França, declaró ante las autoridades. Luego de comparar su testimonio con las imágenes de las cámaras, los investigadores descartaron que hubiera tenido participación en el hecho y dispusieron su liberación sin cargos.
Ambos eran oriundos del estado de Pará y habían viajado hasta San Luis para participar de un torneo de póker.
Brezilya'da bir kadın, yaslandığı pencerenin kopması sonucu 7. kattan düşerek hayatını kaybetti. https://t.co/rjZvGcSvTi— Metropol Haber (@metropolmedya_) November 5, 2026
Investigan las condiciones de seguridad del hotel
La Secretaría de Seguridad Pública de Maranhão informó que la principal hipótesis apunta a una muerte accidental. Sin embargo, se ordenaron peritajes técnicos para establecer por qué la estructura de aluminio no soportó el peso de la joven.
La investigación buscará determinar si existía una falla en los materiales utilizados o si el episodio estuvo relacionado con deficiencias en el mantenimiento de las instalaciones.
Por su parte, la administración del Hotel Rio Poty expresó sus condolencias por lo ocurrido y manifestó su disposición a colaborar con las autoridades judiciales mientras avanza la investigación.