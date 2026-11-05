Video: una joven murió al caer desde el séptimo piso de un hotel en Brasil

La víctima fue identificada como Renata Rebeca Negrão Saldanha dos Santos. De acuerdo con la reconstrucción realizada por la Policía Civil, la joven caminaba por uno de los pasillos del hotel junto a su pareja cuando decidió sentarse sobre el marco de una ventana. Al apoyar la espalda contra una estructura de aluminio, el soporte cedió repentinamente y cayó al vacío. Su cuerpo impactó contra la marquesina ubicada en el acceso principal del edificio.