Murió Alan Jones, el campeón de Fórmula 1 que protagonizó una histórica rivalidad con Reutemann

“Nos entristece profundamente anunciar el fallecimiento de nuestro querido Alan, que murió el 5 de noviembre tras una breve enfermedad”, expresó su esposa. También destacó la huella que dejó el expiloto dentro y fuera de las pistas, y recordó su dedicación al deporte motor. “Alan dedicó su vida al deporte del motor y construyó un legado que perdurará a través de las innumerables personas a las que llegó a lo largo de su camino”, agregó.