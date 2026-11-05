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Murió Alan Jones, el campeón de Fórmula 1 que protagonizó una histórica rivalidad con Reutemann

El expiloto australiano tenía 80 años y fue campeón mundial en 1980. Consiguió 12 victorias en la categoría y compartió equipo con el argentino en Williams, en una de las internas más recordadas del automovilismo.

Murió Alan Jones, el campeón de Fórmula 1 que protagonizó una histórica rivalidad con Reutemann
Por Redacción Deportes Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • El campeón de Fórmula 1 de 1980, Alan Jones, murió este 5 de noviembre a los 80 años en Australia tras padecer una breve enfermedad, según informó su esposa.
  • Ganó 12 carreras de F1 y el título en 1980 con Williams, donde protagonizó una feroz disputa interna con Carlos Reutemann tras la desobediencia de órdenes en Brasil 1981.
  • Su partida despide a un ícono del deporte motor cuyo legado y duelo con Reutemann perdurarán como una de las etapas más intensas y recordadas en la historia de la Fórmula 1.
Resumen generado con IA

El automovilismo mundial perdió a una de sus figuras históricas. Alan Jones, campeón de Fórmula 1 en 1980 y uno de los pilotos más destacados de Australia, falleció este jueves a los 80 años, después de atravesar una breve enfermedad. La noticia fue confirmada por su esposa, Amanda Butler-Davis, a través de un comunicado difundido por medios australianos.

“Nos entristece profundamente anunciar el fallecimiento de nuestro querido Alan, que murió el 5 de noviembre tras una breve enfermedad”, expresó su esposa. También destacó la huella que dejó el expiloto dentro y fuera de las pistas, y recordó su dedicación al deporte motor. “Alan dedicó su vida al deporte del motor y construyó un legado que perdurará a través de las innumerables personas a las que llegó a lo largo de su camino”, agregó.

Jones había cumplido 80 años el lunes pasado. A lo largo de su trayectoria consiguió 12 victorias en grandes premios y se convirtió en el segundo australiano en consagrarse campeón mundial de Fórmula 1, después de Jack Brabham.

La rivalidad con Carlos Reutemann que marcó una época

Uno de los capítulos más recordados de su carrera estuvo relacionado con Carlos Reutemann. Ambos compartieron equipo en Williams a comienzos de los años 80, pero la convivencia entre el australiano y el argentino estuvo lejos de ser sencilla.

La tensión alcanzó su punto máximo en el Gran Premio de Brasil de 1981, disputado en Jacarepaguá. Bajo una intensa lluvia, Reutemann lideraba la competencia cuando desde el equipo le mostraron reiteradamente el cartel “Jones-Reut”, con el que le indicaban que debía cederle la posición a su compañero.

El argentino decidió desobedecer la orden y continuó al frente hasta conseguir la victoria. La reacción de Jones fue inmediata: molesto por lo ocurrido, no participó del podio y dejó en evidencia una ruptura que ya no tendría solución.

Desde entonces, la relación entre ambos quedó prácticamente quebrada. La interna también repercutió en el funcionamiento de Williams, donde las diferencias entre los pilotos y sus respectivos entornos se hicieron cada vez más evidentes.

La rivalidad tuvo otro capítulo decisivo en el cierre del campeonato de 1981, en Las Vegas. Jones ganó aquella carrera, mientras que Reutemann terminó quinto y perdió el título mundial por un solo punto frente al brasileño Nelson Piquet.

Aquel enfrentamiento quedó como uno de los episodios más tensos de la historia de la Fórmula 1 y como un recuerdo especialmente doloroso para el automovilismo argentino.

La trayectoria de Alan Jones en la Fórmula 1

Nacido en Melbourne el 2 de noviembre de 1946, Jones creció en una familia vinculada al automovilismo. Su padre, Stan Jones, también había sido piloto y ganó el GP de Australia de 1959.

En 1970 se trasladó a Londres con el objetivo de abrirse camino en el automovilismo europeo. Tres años después consiguió una oportunidad en la Fórmula 3 británica con el equipo GRD. Ganó una carrera en Silverstone y terminó segundo en el campeonato de esa temporada.

Su debut en la Fórmula 1 llegó en 1975, con Hesketh. Posteriormente pasó por Surtees y Shadow, hasta incorporarse a Williams, escudería con la que alcanzaría los mayores logros de su carrera.

El momento culminante llegó en 1980. Ese año consiguió cinco victorias, en Argentina, Francia, Gran Bretaña, Canadá y Estados Unidos, resultados que le permitieron conquistar el campeonato mundial.

Después de retirarse inicialmente al finalizar 1981, regresó en distintas oportunidades y disputó su último Gran Premio en 1986. Más tarde continuó ligado al deporte como comentarista de televisión en Australia.

Su nombre quedó asociado a una de las etapas más competitivas de la Fórmula 1 y, también, a una rivalidad que tuvo a Reutemann como protagonista.

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