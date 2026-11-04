La bronca de los vecinos tras la muerte de un motociclista en avenida Siria y Bolivia: “Pedimos un semáforo hace años”

La muerte de Jorge Mauricio Machado, de 43 años, quien falleció ayer alrededor de las 18.30 tras un choque en la esquina de avenida Siria y Bolivia, volvió a encender las alarmas por la seguridad vial en ese sector de San Miguel de Tucumán. El hombre falleció luego de protagonizar un choque contra un Toyota Etios blanco. Tras el hecho, los vecinos renovaron un reclamo que, según aseguran, lleva años sin respuestas: la instalación de un semáforo.