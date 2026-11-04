La bronca de los vecinos tras la muerte de un motociclista en avenida Siria y Bolivia: “Pedimos un semáforo hace años”

Resumen para apurados
- Jorge Mauricio Machado, de 43 años, murió ayer tras chocar su moto contra un auto en la esquina de avenida Siria y Bolivia, en San Miguel de Tucumán, en un cruce sin semáforo.
- El siniestro reactivó las quejas vecinales en la zona; los residentes afirman que llevan años pidiendo formalmente un semáforo en esa transitada intersección para evitar choques.
- Crece la presión sobre las autoridades municipales para ordenar el tránsito y proteger a peatones, mientras la comunidad exige mayor prudencia vial para evitar nuevas tragedias.
La muerte de Jorge Mauricio Machado, de 43 años, quien falleció ayer alrededor de las 18.30 tras un choque en la esquina de avenida Siria y Bolivia, volvió a encender las alarmas por la seguridad vial en ese sector de San Miguel de Tucumán. El hombre falleció luego de protagonizar un choque contra un Toyota Etios blanco. Tras el hecho, los vecinos renovaron un reclamo que, según aseguran, lleva años sin respuestas: la instalación de un semáforo.
Gustavo, residente de la zona, presenció el accidente y expresó a LA GACETA su indignación por lo ocurrido. “Me ha dado mucha bronca y mucha impotencia porque es una muerte que se podría haber evitado”, manifestó.
El vecino explicó que el tránsito en ese cruce es particularmente complicado porque se trata de una de las pocas calles habilitadas para doblar hacia el centro. Esa circulación concentra una gran cantidad de vehículos y, a su entender, aumenta los riesgos de accidentes.
“Todo el mundo quiere doblar acá y es por eso que ocurren los accidentes”, sostuvo. También cuestionó que se hayan instalado semáforos en otros sectores de la ciudad, mientras que ese punto continúa sin contar con un dispositivo para regular el paso de los vehículos.
Según contó, los vecinos ya presentaron notas y realizaron gestiones ante las autoridades municipales para solicitar una solución. Incluso recordó que, durante distintas campañas electorales, algunos dirigentes se acercaron a consultar cuáles eran las necesidades del barrio. La colocación de un semáforo, aseguró, fue uno de los pedidos reiterados.
“Han puesto semáforos que hacen falta en otros lados, pero esta cuadra no tiene. No es tan difícil, muchachos, si nos ponemos las pilas”, reclamó.
Un cruce peligroso también para los peatones
Gustavo advirtió que las dificultades no afectan solamente a los conductores. También representan un riesgo para quienes necesitan cruzar la avenida, especialmente para las personas mayores.
“Hay mucha gente de edad avanzada que dice que ya no puede cruzar la avenida porque es muy peligrosa, porque los autos no aflojan y, al no haber semáforo, se les complica bastante”, describió.
Sin embargo, el vecino también hizo un llamado de atención a los motociclistas y pidió mayor responsabilidad al circular. En ese sentido, mencionó que es habitual observar motos que atraviesan semáforos en rojo y recordó las escenas de angustia que dejó el accidente del martes.
“Hemos visto escenas muy desgarradoras, con familiares llorando arriba del cuerpo. Para evitar esas cosas, hay que tomar un poquito más de conciencia. Que este accidente no quede en vano”, expresó.