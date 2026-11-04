Una jugadora de San Martín revisó Instagram entre clases de la facultad y se enteró que estaba convocada a Las Leoncitas

Catalina Bravo estaba aprovechando un tiempo libre entre las clases de la facultad cuando una publicación de Instagram le cambió el día. Mientras recorría las novedades en su celular, encontró la lista de jugadoras convocadas a Las Leoncitas Sub-21. Entre los nombres aparecía el suyo. No había recibido un llamado ni esperaba encontrarse con semejante noticia. La sorpresa se convirtió rápidamente en alegría. A los 18 años, la defensora de San Martín acababa de dar otro paso hacia ese sueño que acompaña a tantas jugadoras desde sus primeros entrenamientos: vestir la camiseta argentina.