Una mujer de 88 años murió tras haber sido atacada por un perro en su casa de Mendoza.

Por directivas del Ministerio Público Fiscal, las fuerzas de seguridad desplegaron un operativo en la casa. Integrantes de la Policía Científica realizaron el levantamiento de rastros e inspección ocular del terreno, mientras que personal de la Policía Rural y de la Unidad Investigativa Departamental Luján de Cuyo (UID) se sumaron a las labores para reconstruir la secuencia del hecho.