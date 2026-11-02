Seguridad

Una mujer de 88 años murió tras haber sido atacada por un perro en su casa de Mendoza

Su hijo encontró el cuerpo cuando volvió de trabajar. Las autoridades policiales investigan si las heridas fueron provocadas por su mascota.

Una mujer de 88 años murió tras haber sido atacada por un perro en su casa de Mendoza.
Una mujer de 88 años murió tras haber sido atacada por un perro en su casa de Mendoza. (Foto: Gentileza Sitio Andino)
Por Redacción Seguridad Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Una mujer de 88 años murió en su casa de Luján de Cuyo, Mendoza, tras sufrir graves heridas provocadas por el ataque de un perro.
  • Su hijo halló el cuerpo ensangrentado al volver del trabajo y alertó al 911. Médicos del SEC confirmaron el fallecimiento al llegar a la vivienda.
  • La Policía Científica y la fiscalía investigan el hecho para determinar si las mordeduras mortales fueron causadas por su mascota o por otro animal.
Resumen generado con IA

Una mujer de 88 años fue encontrada muerta en su casa luego de haber sido atacada por un perro en el departamento de Luján de Cuyo, Mendoza.

De acuerdo con el reporte del personal policial, el hallazgo ocurrió a las 14. El hijo de la mujer descubrió la escena al volver a la vivienda luego de cumplir su jornada laboral.

En medio de la desesperación, el hombre llamó al 911 para alertar lo sucedido. En el lugar, se encontró con su madre tendida en el suelo, con la cara ensangrentada y múltiples heridas.

Efectivos pertenecientes a la Comisaría 47° fueron al domicilio junto con una ambulancia del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC). Allí, los médicos solo constataron el muerte de la persona e iniciaron los protocolos correspondientes para estos casos.

Por directivas del Ministerio Público Fiscal, las fuerzas de seguridad desplegaron un operativo en la casa. Integrantes de la Policía Científica realizaron el levantamiento de rastros e inspección ocular del terreno, mientras que personal de la Policía Rural y de la Unidad Investigativa Departamental Luján de Cuyo (UID) se sumaron a las labores para reconstruir la secuencia del hecho.

Una de las dudas principales de las autoridades está vinculada a determinar la causa de los traumatismos registrados en el cuerpo: si fueron provocados por su mascota o por otro perro.

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