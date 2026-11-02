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Influencer, gordofobia y chepibe: qué significan las nuevas palabras que incorporó la RAE al diccionario

La Real Academia Española presentó la 24.ª edición del Diccionario de la lengua española, que suma más de 6.000 novedades. Entre las incorporaciones aparecen términos vinculados con las redes sociales, la discriminación, la tecnología y el habla cotidiana de distintos países.

Influencer, pódcast, hantavirus, gordofobia, antiedad, basuraleza, docuserie, cardiosaludable o ecoansiedad son algunas de las palabras que se han incorporado a la nueva edición del Diccionario de la Lengua Española
Influencer, pódcast, hantavirus, gordofobia, antiedad, basuraleza, docuserie, cardiosaludable o ecoansiedad son algunas de las palabras que se han incorporado a la nueva edición del Diccionario de la Lengua Española
Por Redacción Cultura Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • La RAE presentó en España la 24.ª edición del Diccionario para reflejar cambios culturales y tecnológicos, sumando vocablos como influencer, gordofobia y chepibe.
  • Se trata de la primera versión nativa digital y la mayor reforma desde 2014, con casi 100.000 artículos que incluyen regionalismos y modificaciones en la flexión de género.
  • La actualización legitima nuevos fenómenos socioculturales e integrará con mayor precisión la diversidad del habla cotidiana de millones de hispanohablantes a futuro.
Resumen generado con IA

La Real Academia Española (RAE) presentó una nueva edición del Diccionario de la lengua española, con palabras que reflejan los cambios sociales, culturales y tecnológicos de los últimos años. Entre las incorporaciones más llamativas aparecen influencer, gordofobia y chepibe, una expresión característica del habla argentina.

La actualización reúne 99.990 artículos y cerca de 209.000 acepciones. También incorpora 1.570 voces de uso exclusivo en distintos países hispanohablantes y 1.490 gentilicios.

El director de la RAE y presidente de la Asociación de Academias de la Lengua Española (ASALE), Santiago Muñoz Machado, destacó que se trata de la primera edición «nativa digital». Esto significa que la versión impresa, que tendrá dos volúmenes y 3.606 páginas, se confeccionó a partir de la edición digital y no a la inversa.

Qué significan influencer y gordofobia, las nuevas palabras de la RAE

Dos de las incorporaciones que más repercusión generaron están relacionadas con las redes sociales y los debates sobre discriminación.

La palabra influencer se define como una persona que, por tener una gran cantidad de seguidores en las redes sociales, ejerce influencia sobre los gustos y comportamientos de otras personas. El término ya formaba parte del lenguaje cotidiano, especialmente en el ámbito de la comunicación digital, la publicidad y el entretenimiento.

Por su parte, gordofobia se incorpora para describir la aversión hacia la gordura corporal o hacia las personas gordas. La inclusión reconoce una expresión que se utiliza para identificar distintas formas de rechazo y discriminación vinculadas con el peso y la apariencia física.

Ambas palabras muestran cómo el diccionario incorpora conceptos que ganaron presencia en las conversaciones públicas y en las transformaciones de la sociedad.

Chepibe y bicisenda: las palabras argentinas que incorpora la RAE

Entre las novedades vinculadas con Argentina se destaca chepibe, término elegido por la Academia Argentina de Letras para representar al país durante la presentación.

Según la definición del Diccionario de americanismos, se utiliza para referirse a una persona encargada de realizar tareas o diligencias variadas de escasa responsabilidad.

Otra de las incorporaciones es bicisenda, una expresión utilizada en Argentina, Paraguay y Uruguay para identificar un espacio destinado a la circulación de bicicletas.

La inclusión de estas voces refleja la diversidad del español y las particularidades que adquiere el idioma en cada región.

Qué otras palabras nuevas se incorporaron al diccionario de la RAE

La nueva edición también suma términos provenientes de distintos países de América Latina y expresiones relacionadas con la tecnología, el medioambiente y la vida cotidiana.

Entre las incorporaciones se encuentran:

Ecoansiedad: ansiedad provocada por la degradación medioambiental derivada de la actividad humana y el cambio climático.

Basuraleza: combinación de basura y naturaleza que identifica los residuos abandonados en entornos naturales.

Metaverso: universo virtual al que se accede mediante dispositivos digitales.

Ciberataque: acceso a un sistema o una red informática con el propósito de alterar su funcionamiento o manipular, robar o destruir información.

Narcolancha: embarcación rápida con motores fueraborda utilizada para transportar drogas ilegalmente.

Turistificación: proceso de llegada masiva de turistas a un lugar que puede provocar el deterioro del entorno y empeorar las condiciones de vida de parte de sus habitantes.

Edadista: adjetivo relacionado con el edadismo, es decir, la discriminación por motivos de edad.

AOVE: sigla de aceite de oliva virgen extra.

También se incorporaron expresiones de uso regional como cocotaxi, en Cuba; corillo, en Puerto Rico; motoconcho, en República Dominicana; y puntabola, en Bolivia.

Un diccionario que busca reflejar los cambios del español

La 24.ª edición del Diccionario de la lengua española es la primera actualización de gran alcance desde 2014. Su presentación coincide con los 300 años de la publicación del primer volumen del conocido como Diccionario de autoridades, que apareció en 1726.

Además de sumar nuevas palabras, la obra revisa significados y actualiza expresiones que cambiaron de sentido con el paso del tiempo.

La nueva versión también modifica la presentación de las palabras con variación de género: ahora desarrolla las formas femeninas en lugar de representarlas únicamente mediante una terminación. Por ejemplo, incorpora técnica junto a técnico.

Con casi 100.000 artículos, la RAE busca registrar las distintas maneras de hablar español y reconocer las particularidades regionales de una lengua compartida por cientos de millones de personas.

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