Influencer, gordofobia y chepibe: qué significan las nuevas palabras que incorporó la RAE al diccionario

El director de la RAE y presidente de la Asociación de Academias de la Lengua Española (ASALE), Santiago Muñoz Machado, destacó que se trata de la primera edición «nativa digital». Esto significa que la versión impresa, que tendrá dos volúmenes y 3.606 páginas, se confeccionó a partir de la edición digital y no a la inversa.