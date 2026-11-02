Motos en caravana: qué hay detrás del fenómeno que copó las calles de la capital

Resumen para apurados
- Motociclistas disfrazados realizaron una masiva caravana en San Miguel de Tucumán el 31 de octubre para celebrar Halloween y compartir su afición comunitaria.
- La marcha espontánea superó la del año anterior e imitó una tendencia global, aunque provocó quejas vecinales por ruidos molestos y falta de aviso al municipio.
- Los participantes reclaman un espacio habilitado para rodar con seguridad, mientras las autoridades prevén exigir avisos previos para ordenar el tránsito urbano.
Escuchar nota
Tu navegador no soporta HTML5 audio
Esta nota pertenece al contenido premium y es exclusiva para suscriptores.
Temas San Miguel de Tucumán
Lo más popular
Ranking notas premium