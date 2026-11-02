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Motos en caravana: qué hay detrás del fenómeno que copó las calles de la capital

Decenas de motociclistas se reunieron durante la noche del 31 de octubre en una convocatoria que superó a la del año pasado. Sus participantes explican qué los une y sugieren alternativas ante la queja de vecinos.

TENDENCIA. Esta iniciativa se extiende por todo el mundo. Foto tomada en Bogotá para Semana.com
TENDENCIA. Esta iniciativa se extiende por todo el mundo. Foto tomada en Bogotá para Semana.com
Por Ariane Armas Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • Motociclistas disfrazados realizaron una masiva caravana en San Miguel de Tucumán el 31 de octubre para celebrar Halloween y compartir su afición comunitaria.
  • La marcha espontánea superó la del año anterior e imitó una tendencia global, aunque provocó quejas vecinales por ruidos molestos y falta de aviso al municipio.
  • Los participantes reclaman un espacio habilitado para rodar con seguridad, mientras las autoridades prevén exigir avisos previos para ordenar el tránsito urbano.
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