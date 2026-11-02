Quedó atrapada en su casa por la caída de un árbol: "Pedí más de 10 veces que lo saquen"

Angélica Rodríguez todavía no salía de su asombro cuando, cerca de las 10.15, escuchó un fuerte golpe mientras preparaba la comida en su cocina. Al salir a ver qué había ocurrido, descubrió que un árbol había caído frente a su casa y había bloqueado por completo el acceso a la vivienda. El episodio ocurrió en el pasaje Atahualpa Yupanqui al 1.100, en barrio Sarmiento.