SociedadActualidad

Quedó atrapada en su casa por la caída de un árbol: "Pedí más de 10 veces que lo saquen"

Una mujer no pudo salir de su vivienda luego de que un ejemplar cayera sobre la vereda y bloqueara el acceso. El hecho ocurrió en barrio Sarmiento.

Por Redacción Sociedad Hace 21 Min

Resumen para apurados

  • Una vecina quedó atrapada hoy en su casa de barrio Sarmiento, Tucumán, tras caer un árbol que bloqueó su salida y cortó servicios, pese a haber advertido su riesgo.
  • La mujer denunció que pidió más de diez veces a la municipalidad que retiraran el ejemplar. Si bien la estructura resistió sin heridos, el impacto cortó servicios de comunicación.
  • Defensa Civil valló la zona para remover los restos, mientras los vecinos exigen intervenir sobre otro árbol cercano en riesgo inminente de caer para evitar nuevos incidentes.
Resumen generado con IA

Angélica Rodríguez todavía no salía de su asombro cuando, cerca de las 10.15, escuchó un fuerte golpe mientras preparaba la comida en su cocina. Al salir a ver qué había ocurrido, descubrió que un árbol había caído frente a su casa y había bloqueado por completo el acceso a la vivienda. El episodio ocurrió en el pasaje Atahualpa Yupanqui al 1.100, en barrio Sarmiento.

"Sentí un golpe, pero no sabía que era mi casa. Doy gracias a Dios que es firme la casa", relató a LA GACETA la mujer, propietaria del inmueble. Si bien la estructura no sufrió daños, la caída del ejemplar le impidió entrar y salir con normalidad.

La situación también afectó algunos servicios. Según contó Angélica, el impacto dañó los cables y se quedó sin teléfono, internet ni televisión por cable. La electricidad, en cambio, continuaba funcionando.

El "Súper Niño" también pone en riesgo el arbolado urbano: qué advierte una especialista sobre el impacto de las lluvias en Tucumán

El Súper Niño también pone en riesgo el arbolado urbano: qué advierte una especialista sobre el impacto de las lluvias en Tucumán

Sin embargo, uno de los aspectos que más preocupó a la mujer fue que, según aseguró, el problema había sido advertido con anterioridad. "Yo he pedido más de 10 veces que lo saquen y no me han hecho caso", afirmó al recordar los reclamos que había realizado antes del episodio.

La caída también dejó al descubierto otro riesgo en la misma cuadra. Angélica señaló que hay un segundo árbol que presenta signos de inestabilidad y pidió que las autoridades intervengan antes de que ocurra otro incidente. "Que vengan, por favor, a sacarlo al otro árbol porque está también por caerse", reclamó.

Tras el episodio, personal de las áreas municipales de Arbolado y Defensa Civil se acercó al lugar para evaluar la situación y avanzar con las tareas de prevención y retiro del ejemplar. Mientras tanto, colocaron una cinta de seguridad para impedir el paso de peatones por el sector.

El episodio ocurrió en el pasaje Atahualpa Yupanqui al 1.100, en barrio Sarmiento. El episodio ocurrió en el pasaje Atahualpa Yupanqui al 1.100, en barrio Sarmiento.

"Yo me iba a ir a Villa Chicligasta a ver a mi familia, pero con esto no puedo", contó Angélica, que esperaba que los trabajos se realizaran cuanto antes para recuperar la posibilidad de salir de su casa.

Aunque no hubo personas heridas ni daños en la estructura de la vivienda, la mujer insistió en la necesidad de atender los reclamos por el estado de los árboles de la zona, especialmente ante la posibilidad de que otro ejemplar termine cayendo.

Temas Municipalidad de San Miguel de Tucumán
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
La bandera amarilla, la sanción y el punto en la superlicencia: el fin de semana agriculce de Colapinto en México
1

La bandera amarilla, la sanción y el punto en la superlicencia: el fin de semana agriculce de Colapinto en México

Todo lo que dejó el casamiento de Lali Espósito y Pedro Rosemblat
2

Todo lo que dejó el casamiento de Lali Espósito y Pedro Rosemblat

El puente más importante de San Miguel de Tucumán tiene sólo ocho metros de ancho y dos carriles
3

El puente más importante de San Miguel de Tucumán tiene sólo ocho metros de ancho y dos carriles

Recuerdos fotográficos: 1937. La confitería París “cede al soplo de la civilización”
4

Recuerdos fotográficos: 1937. La confitería París “cede al soplo de la civilización”

San Martín se quedó afuera de todo y enfrenta otro problema: cómo financiar la reconstrucción
5

San Martín se quedó afuera de todo y enfrenta otro problema: cómo financiar la reconstrucción

Ranking notas premium
La política, en “off”; la muerte, en dosis
1

La política, en “off”; la muerte, en dosis

El puente más importante de San Miguel de Tucumán tiene sólo ocho metros de ancho y dos carriles
2

El puente más importante de San Miguel de Tucumán tiene sólo ocho metros de ancho y dos carriles

Entre alertas opositoras, el PE destina más de $10.000 millones a prevenir las inundaciones
3

Entre alertas opositoras, el PE destina más de $10.000 millones a prevenir las inundaciones

Recuerdos fotográficos: 1937. La confitería París “cede al soplo de la civilización”
4

Recuerdos fotográficos: 1937. La confitería París “cede al soplo de la civilización”

Camino del Perú: las obras generan expectativas y los vecinos suman otros reclamos
5

Camino del Perú: las obras generan expectativas y los vecinos suman otros reclamos

Más Noticias
Dos fines de semana largos en noviembre: qué provincias tendrán feriados y asuetos especiales

Dos fines de semana largos en noviembre: qué provincias tendrán feriados y asuetos especiales

Alerta por tormentas en el norte argentino: qué días lloverá y cuándo volverá el sol

Alerta por tormentas en el norte argentino: qué días lloverá y cuándo volverá el sol

Cuándo será feriado nacional por la visita del Papa León XIV a la Argentina

Cuándo será feriado nacional por la visita del Papa León XIV a la Argentina

Horóscopo chino: qué le espera a cada signo en el mes de noviembre, según Ludovica Squirru

Horóscopo chino: qué le espera a cada signo en el mes de noviembre, según Ludovica Squirru

Asueto por el Día de los Fieles Difuntos: qué servicios funcionarán y cuáles estarán cerrados en San Miguel de Tucumán

Asueto por el Día de los Fieles Difuntos: qué servicios funcionarán y cuáles estarán cerrados en San Miguel de Tucumán

El Día de Muertos que nació de una escena de James Bond y hoy convoca a medio millón de turistas en Ciudad de México

El Día de Muertos que nació de una escena de James Bond y hoy convoca a medio millón de turistas en Ciudad de México

Hay alerta amarilla por tormentas severas y posible caída de granizo en nueve provincias: cuáles serán las más afectadas

Hay alerta amarilla por tormentas severas y posible caída de granizo en nueve provincias: cuáles serán las más afectadas

Buscamos despertar en cada tucumano la esperanza de que nunca está solo: el balance de la Carrera Sanar

"Buscamos despertar en cada tucumano la esperanza de que nunca está solo": el balance de la Carrera Sanar

Comentarios