Video: así fue el festejo de los hinchas de San Martín a la medianoche por los 117 años del club

Las actividades seguirán durante toda la semana. El viernes habrá una cena en la cantina, y el sábado se jugará la Copa Sanmartiniana de fútbol 5 y 7, en las ramas masculina y femenina. El domingo 8 se correrá la primera carrera de la historia del club: un 10K desde el complejo hasta el estadio, con un recorrido más corto que partirá desde el puente Amador Lucero.