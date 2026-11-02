“Quiero contarte una historia”: el emotivo video de San Martín para celebrar sus 117 años

El video también repasa el momento de la fundación. “Es así que una noche del 2 de noviembre de 1909, en Ayacucho 557, casa de Secundino Dante Torossi, se fundaba el Club Atlético San Martín. Sus colores, el rojo y blanco”, relata Villa. Aquellos 14 jóvenes del sur de la ciudad buscaban un lugar de encuentro para quienes no tenían acceso a los clubes más selectos de la época. Esa noche eligieron como primer presidente a Romelio Castro.