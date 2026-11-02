“Quiero contarte una historia”: el emotivo video de San Martín para celebrar sus 117 años

Resumen para apurados
- San Martín de Tucumán celebró su 117° aniversario este 2 de noviembre con un emotivo video en redes sociales que repasa la historia de su fundación y la pasión de sus hinchas.
- Narrado por Ramiro Villa Leal, el video evoca la fundación de 1909 por 14 jóvenes, la creación de La Ciudadela y los principales hitos deportivos de la institución tucumana.
- El homenaje refuerza la identidad y el ánimo popular tras una temporada compleja en la Primera Nacional, proyectando el legado histórico hacia el futuro deportivo del "Santo".
San Martín cumple hoy 117 años y lo celebró con un mensaje para emocionarse. El club publicó en sus redes sociales un video narrado por Ramiro Villa Leal, encargado del Departamento de Investigación Histórica y Estadísticas, con imágenes de cómo se gestó la creación de la institución y de la pasión de su hinchada. “Quiero contarte una historia”, arranca el relato.
La historia que cuenta Villa empieza lejos de los grandes escenarios. “Una que no comenzó en un gran estadio, sino en el barro de una laguna, donde 14 jóvenes se animaron a soñar”, describe. “Soñaban con un club del pueblo, un club para todos. Aunque quisieron detenerlos, no pudieron detener la pasión”, agrega.
FELIZ ANIVERSARIO 117 SAN MARTÃN ð¦ð¹ https://t.co/wW24293I4I— Club AtlÃ©tico San MartÃn (@CASMOficial) November 2, 2026
El video también repasa el momento de la fundación. “Es así que una noche del 2 de noviembre de 1909, en Ayacucho 557, casa de Secundino Dante Torossi, se fundaba el Club Atlético San Martín. Sus colores, el rojo y blanco”, relata Villa. Aquellos 14 jóvenes del sur de la ciudad buscaban un lugar de encuentro para quienes no tenían acceso a los clubes más selectos de la época. Esa noche eligieron como primer presidente a Romelio Castro.
“Más vivo que nunca”
El relato no esquiva los momentos difíciles. “Desde entonces, aprendimos a caer, a levantarnos, a pelear cada batalla, porque esta historia no se escribió solo con victorias, sino con sacrificio, con orgullo y con generaciones que jamás dejaron de creer”, remarca Villa.
El cierre está dedicado a la gente. “Con un pueblo que sigue escribiéndolo de pie, con 14 jóvenes que soñaron con un club y con Romelio Castro a la cabeza, esa institución hoy cumple 117 años y sigue más vivo que nunca”, concluye el video.
En más de un siglo de vida, el “Santo” fue el primer campeón de la Federación Tucumana de Fútbol, en 1919, ganó la Copa de la República de 1944 y llegó cuatro veces a la Primera División. Su casa, La Ciudadela, se inauguró en 1932. El aniversario llega pocos días después del cierre de una temporada difícil en la Primera Nacional, y el club eligió mirar hacia atrás para recordar de dónde viene.