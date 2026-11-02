Boca le ganó a River y se clasificó a la Copa Libertadores 2027: cómo quedó la tabla anual

Qué pasa con River

El “Millonario” quedó octavo en la tabla anual, ocho puntos por debajo de su eterno rival. Por eso, su camino más claro hacia la Libertadores pasa por ganar el Clausura. En la Zona B tiene 23 puntos, está cuarto y todavía debe asegurar su lugar en los playoffs. Contra Boca jugó casi todo el partido con 10, por la roja a Lucas Martínez Quarta, y en el segundo tiempo también fue expulsado Gonzalo Montiel.