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Boca le ganó a River y se clasificó a la Copa Libertadores 2027: cómo quedó la tabla anual

El 1-0, con gol de Di Lollo, le devolvió la punta con 60 puntos. Rosario Central y Argentinos todavía lo persiguen.

PUNTERO. Boca recuperó el primer lugar de la tabla anual tras vencer a River.
PUNTERO. Boca recuperó el primer lugar de la tabla anual tras vencer a River.
Por Redacción Deportes Hace 13 Min

Resumen para apurados

  • Boca venció 1-0 a River en La Bombonera con gol de Di Lollo y clasificó a la Copa Libertadores 2027 al recuperar el liderazgo de la tabla anual.
  • River sufrió las expulsiones de Martínez Quarta y Montiel. Con este triunfo, el equipo de Arruabarrena sumó 60 puntos y superó a Rosario Central en la cima anual.
  • Si Boca vence a Defensa y Justicia en la última fecha ganará la Liga, mientras que River dependerá de coronarse en el Clausura para acceder a la Libertadores.
Resumen generado con IA

El triunfo de Boca ante River en el Superclásico tuvo premio extra. El 1-0 en la Bombonera, con gol de Lautaro Di Lollo, le permitió al equipo de Rodolfo Arruabarrena recuperar el primer puesto de la tabla anual, con 60 puntos, y asegurarse un lugar en la Copa Libertadores 2027.

La tabla quedó muy apretada en la parte de arriba. Detrás de Boca está Rosario Central, con 59, después de ganarle a Sarmiento en Junín. Más atrás aparecen Argentinos Juniors, con 57 y dos partidos por jugar, Vélez (56), Instituto y Gimnasia de La Plata (54), Independiente Rivadavia (53) y River (52).

En la última fecha, Boca enfrentará a Defensa y Justicia. Si gana, llegará a 63 puntos, una cifra que solo Argentinos podría igualar si gana sus dos partidos. Si empata, necesitará que Rosario Central no gane y que Argentinos no sume los seis puntos que tiene en juego. El primero de la tabla anual será el campeón de Liga.

Qué pasa con River

El “Millonario” quedó octavo en la tabla anual, ocho puntos por debajo de su eterno rival. Por eso, su camino más claro hacia la Libertadores pasa por ganar el Clausura. En la Zona B tiene 23 puntos, está cuarto y todavía debe asegurar su lugar en los playoffs. Contra Boca jugó casi todo el partido con 10, por la roja a Lucas Martínez Quarta, y en el segundo tiempo también fue expulsado Gonzalo Montiel.

Boca ya está clasificado a los playoffs del Clausura. Si la tabla terminara hoy, enfrentaría a Sarmiento en los octavos de final, mientras que River se mediría con Lanús. Todos los cruces dependen de la última fecha.

Además, el “Xeneize” sigue en carrera en la Copa Argentina. El 14 de noviembre jugará con Banfield en Mendoza, por las semifinales.

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