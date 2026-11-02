Fórmula 1: quién es Kimi Antonelli, el campeón más joven de la historia

Resumen para apurados
- Kimi Antonelli fue tercero en el Gran Premio de México con Mercedes y se consagró campeón del mundo de Fórmula 1 por acumulación de puntos, cuatro fechas antes del cierre.
- El italiano de 20 años batió el récord de juventud de Sebastian Vettel y devolvió la corona a Italia tras 73 años, luego de sumar nueve victorias en 18 carreras disputadas.
- La consagración anticipada consolida a Mercedes y proyecta una nueva era generacional en la F1, que completará su calendario en Brasil, Las Vegas, Qatar y Abu Dabi.
Kimi Antonelli escribió su nombre en la historia de la Fórmula 1. El piloto italiano de Mercedes terminó tercero en el Gran Premio de México, detrás de Max Verstappen y Lewis Hamilton, y se consagró campeón del mundo con cuatro carreras por disputarse. Con 20 años, dos meses y siete días, es el campeón más joven de la historia de la categoría.
La marca anterior era de Sebastian Vettel, que se coronó en 2010 con Red Bull, a los 23 años, cuatro meses y 11 días. Antonelli la superó por más de tres años. Además, le devolvió el título a Italia después de 73 años: el último campeón de ese país había sido Alberto Ascari, con Ferrari, en 1953.
El italiano llegó a México con nueve victorias en 18 carreras y una ventaja de 123 puntos sobre George Russell, su compañero de equipo. Le alcanzaba con terminar entre los nueve primeros, y el tercer puesto le sobró para gritar campeón.
Quién es Kimi Antonelli
Nació en Bolonia el 25 de agosto de 2006 y Mercedes lo sumó a su programa de jóvenes cuando todavía era un chico. Debutó en la Fórmula 1 en 2025, en el asiento que dejó Hamilton cuando se fue a Ferrari. Ese año consiguió su primer podio, en Canadá.
En su segunda temporada dio el gran salto. En China se convirtió en el poleman más joven de la historia en un Gran Premio, y a partir de ahí construyó una ventaja que nadie pudo descontar. En México admitió que la presión por el título le pesó en la clasificación, aunque en la carrera no dejó dudas.
Después de Brasil, el 8 de noviembre, la temporada seguirá en Las Vegas y Qatar, y terminará el 6 de diciembre en Abu Dabi. En el mismo Gran Premio en el que Antonelli festejó, Franco Colapinto terminó octavo en pista, pero una penalización de 10 segundos lo relegó al 15° puesto.