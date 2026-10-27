El deterioro de la ruta 38

En los últimos años la falta de acción de Vialidad Nacional en las rutas nacionales en la región Norte ha derivado en serios problemas en la circulación. Las carreteras de Jujuy han estado mucho tiempo en crisis y con desvíos y la degradación total del tramo de la ruta 9 entre Rosario de la Frontera y Metán se había convertido en un caso de asombro nacional. Una ruta de intenso tránsito estaba tan llena de pozos y de bordos en el pavimento que parecía más práctico circular a paso de hombre por la banquina -cuando la había- como si se tratara de un abandonado camino del interior provincial. Ha sido tal el deterioro que el Gobierno de Salta encaró por su parte la reparación de esos 30 kilómetros y la tarea ha ido avanzando con lentitud en medio del abigarrado tránsito. Todo indica que en poco tiempo más estará concluida. Mientras tanto, la Nación ha lanzado la entrega en concesión de las rutas; ya hay en funciones una empresa que va a administrar el telepeaje y ha anunciado el arreglo de los baches y de las banquinas, así como la pintura pavimental y la colocación de carteles.