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Tuqui 10: cómo salió el sorteo de este 25 de octubre

El sorteo número 202 del Tuqui 10 se realizó este domingo 25 de octubre.

TUQUI 10. Cómo salió el sorteo de este domingo 25 de octubre de 2026.
TUQUI 10. Cómo salió el sorteo de este domingo 25 de octubre de 2026.
Por Redacción Sociedad Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • La Caja Popular de Tucumán realizó el sorteo 202 del Tuqui 10 este 25 de octubre; el pozo de $131 millones quedó vacante al no registrarse ganadores con los diez aciertos.
  • En la modalidad Seguro Sale, un apostador de San Miguel de Tucumán ganó más de $9,7 millones, mientras que también se distribuyeron premios especiales por número de cartón.
  • El pozo millonario acumulado aumentará el atractivo para la próxima edición, programada por la entidad oficial para el domingo 1 de noviembre con la modalidad de cartón rojo.
Resumen generado con IA

La Caja Popular de Ahorros de Tucumán dio a conocer los resultados del sorteo 202 del Tuqui 10, correspondiente a este domingo 25 de octubre de 2026. La combinación ganadora estuvo integrada por los números 01, 05, 06, 07, 09, 10, 11, 12, 14 y 16.

El premio principal era de $131.289.546,24, pero quedó vacante, por lo que el pozo millonario no tuvo ganador en esta edición.

Tuqui 10: cómo salió el sorteo de este 25 de octubre

Tuqui 10: cuáles fueron los números ganadores del sorteo 202

Los números que salieron sorteados este domingo 25 de octubre fueron:

01 - 05 - 06 - 07 - 09 - 10 - 11 - 12 - 14 - 16

El sorteo correspondió al número 202 y tuvo como fecha de caducidad el 11 de noviembre de 2026, según la información publicada en el extracto oficial.

Tuqui 10: hubo un ganador del Seguro Sale

En la modalidad Seguro Sale, el premio fue para un ganador de San Miguel de Tucumán, que obtuvo $9.719.321,60.

Los números correspondientes a esta modalidad fueron 02, 03, 05, 07, 10, 11, 12, 14, 15, 19 y 22. El extracto señala que se registraron 10 aciertos y que la bolilla extra resultó determinante para esta modalidad.

Tuqui 10: los cartones ganadores del sorteo especial

El sorteo también incluyó diez premios de $700.000 para los siguientes números de cartón:

024036

034095

012840

062256

034784

052696

013068

091154

047610

036857

Además, el sorteo especial contempló cinco premios de $200.000, que podían alcanzar los $400.000 si se cumplían las condiciones de asistencia indicadas en el extracto.

Los nombres publicados para esta modalidad fueron María Ruiz, Hugo Silva, Carolina Lescano, Ángel Campos y Silvia Bringas.

Cuándo es el próximo sorteo del Tuqui 10

Según el extracto difundido por la Caja Popular de Ahorros, el próximo sorteo del Tuqui 10 se realizará el domingo 1 de noviembre de 2026, correspondiente al cartón rojo.

El pozo millonario que quedó vacante en esta edición podría generar expectativas entre quienes participan habitualmente del juego. Los apostadores deberán consultar los canales oficiales de la Caja Popular para conocer las condiciones y los premios del próximo sorteo.

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