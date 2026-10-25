No habrá milagro: San Martín quedó afuera del Reducido y Orfila no superó los números de Yllana

Una responsabilidad compartida

Mientras Orfila hablaba con los periodistas, a solo unos pasos de él Mirkin esperaba su turno, en una escena al menos llamativa. “Antes que nada quiero pedirles disculpas a los hinchas a los que de alguna manera defraudamos no entrando entre los ocho del Reducido. Tienen que saber que hicimos todos los esfuerzos necesarios en lo deportivo, en lo económico y en lo institucional”, dijo el presidente también dando por sentada la eliminación por anticipado.