El momento más tenso del debate en Brasil: Flávio Bolsonaro llamó “nueve dedos” a Lula y tuvo que disculparse
Flávio Bolsonaro protagonizó un fuerte cruce con Luiz Inácio Lula da Silva durante el último debate antes de la segunda vuelta electoral en Brasil. El senador llamó “nueve dedos” al presidente, quien le exigió una disculpa por el apodo referido a un accidente laboral que sufrió en su juventud.
Resumen para apurados
- Flávio Bolsonaro debió disculparse con Lula da Silva este viernes en Brasil tras llamarlo despectivamente “nueve dedos” durante el último debate televisivo previo al balotaje.
- El agravio aludió a un accidente laboral del presidente. El debate incluyó choques sobre milicias, seguridad pública y la actuación policial en casos de violencia armada.
- El enfrentamiento marca el cierre de una campaña polarizada que definirá el liderazgo de la mayor economía de América Latina entre dos proyectos ideológicos opuestos.
El senador Flávio Bolsonaro y el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, protagonizaron un tenso cruce durante el último debate televisivo antes de la segunda vuelta electoral. El hijo del expresidente Jair Bolsonaro utilizó el apodo despectivo “nueve dedos” para referirse al mandatario, en alusión a un accidente laboral que sufrió cuando era joven.
El enfrentamiento ocurrió este viernes, durante un encuentro en el que ambos candidatos buscaron captar el voto de los indecisos, en una elección que, según las encuestas citadas en la cobertura, se perfilaba reñida.
Lula cuestionó el comentario de su rival y reclamó una disculpa. “Va a tener que disculparse. Porque la gente trabajadora está mirando. Millones de trabajadores sufren accidentes por la irresponsabilidad de los empleadores”, afirmó el presidente, quien recordó que era menor de edad cuando sufrió el accidente mientras trabajaba como metalúrgico.
Ante el reclamo, Flávio Bolsonaro respondió: “Lula, si lo ofendí al llamarlo ‘nueve dedos’, le pido sinceras disculpas. No fue mi intención ofenderlo”.
El cruce entre Lula y Flávio Bolsonaro por las milicias
La discusión no quedó limitada al apodo. En otro momento del debate, Lula calificó a su adversario de “vigilante”, en una referencia a grupos vinculados con policías que operan en comunidades pobres de Río de Janeiro.
Flávio Bolsonaro, por su parte, sostuvo que buscaría cambiar la denominación de las milicias por la de “narcoterroristas”. El intercambio volvió a poner en primer plano las diferencias entre ambos candidatos sobre las políticas de seguridad pública.
“No voy a permitir que un vigilante me llame nueve dedos”, afirmó Lula durante la discusión. Luego, cuando tuvo la posibilidad de responder, el senador eligió referirse a otro tema.
La discusión por la muerte de una niña en un tiroteo
Otro de los momentos más tensos tuvo como protagonista a la madre de una niña de cinco años que murió en un tiroteo en el que estuvo involucrado un policía al que Flávio Bolsonaro había representado como abogado.
Durante el debate, el senador manifestó que no consideraba culpable al agente. “Estoy convencido de que no fue este agente de policía quien disparó ese tiro”, sostuvo.
La madre de la niña, presente en el estudio, respondió desde las gradas: “Está muerta”. El episodio expuso las diferencias entre los candidatos sobre la actuación policial y la seguridad en Brasil.
Salarios, salud y seguridad: los temas del debate electoral
Además de los cruces personales, Lula y Flávio Bolsonaro debatieron sobre el salario mínimo, la seguridad pública, el sistema de salud gratuito y los incentivos para la industria agrícola.
El encuentro fue el último cara a cara televisivo antes de la segunda vuelta. Según la información difundida, ambos espacios políticos preparaban movilizaciones de simpatizantes en Río de Janeiro y São Paulo durante la jornada previa a la votación.
La elección definirá quién estará al frente de Brasil, la mayor economía de América Latina. Flávio Bolsonaro, aliado del presidente estadounidense Donald Trump, plantea una orientación internacional diferente de la de Lula, quien mantiene vínculos estrechos con China.