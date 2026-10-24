“Resulta indispensable anticiparse a las lluvias”

Figueroa recordó que la campaña anterior finalizó con resultados que no cumplieron las expectativas. “El escenario climático actual nos impone un desafío inmediato: una primavera inusualmente lluviosa que multiplica los riesgos sanitarios en una etapa clave como la floración y el cuaje. Ante este panorama, el éxito de esta campaña no dependerá solo del potencial de nuestros montes, sino también de la rigurosidad en el manejo agronómico y sanitario del lote”, dijo.