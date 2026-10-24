“La citricultura tucumana atraviesa una etapa de profunda transformación productiva. La clara tendencia hacia plantaciones más densas y eficientes, sumada a un seguimiento fenológico preciso, demuestra la capacidad de adaptación y el nivel tecnológico de nuestros productores”, dijo el coordinador del programa Citrus de la Estación Experimental Agroindustrial Obispo Colombres (Eeaoc), Dardo Figueroa.
Figueroa recordó que la campaña anterior finalizó con resultados que no cumplieron las expectativas. “El escenario climático actual nos impone un desafío inmediato: una primavera inusualmente lluviosa que multiplica los riesgos sanitarios en una etapa clave como la floración y el cuaje. Ante este panorama, el éxito de esta campaña no dependerá solo del potencial de nuestros montes, sino también de la rigurosidad en el manejo agronómico y sanitario del lote”, dijo.
“Resulta indispensable anticiparse a las lluvias con esquemas de protección preventiva de alta residualidad, adecuar las labores de poda y nutrición a las nuevas densidades de plantación, y mantener un monitoreo riguroso hasta el cierre de la caída fisiológica. Desde la institución reafirmamos nuestro compromiso de acompañar al sector con información actualizada, estratégica y rigor científico para sostener la sanidad, la calidad y el liderazgo del limón tucumano en el mundo”, aseveró.
Los técnicos de la Eeaoc indicaron que deben realizarse acciones integradas para afrontar la actual campaña, entre estas:
• Estrategia sanitaria preventiva: aplicaciones oportunas de óxido cuproso y de estrobilurinas previas a las precipitaciones, para frenar la melanosis, la botritis, la sarna, la cancrosis y la mancha negra.
• Manejo de altas densidades: ajuste de la poda y de la ventilación en lotes compactos, para facilitar la penetración de la luz y la cobertura fitosanitaria.
• Saneamiento del monte: remoción de fruta madura remanente con síntomas, para disminuir el inóculo inicial.
• Monitoreo fenológico continuo: seguimiento semanal de la caída fisiológica de frutos hasta fines de noviembre y diciembre, para consolidar la estimación de cosecha.