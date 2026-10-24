Política

“El Niño”, protagonista del Parlamento del Norte Grande

Los vicegobernadores y parlamentarios de la región expresaron su preocupación por el fenómeno.

EN CORRIENTES. Los vicegobernadores del Norte Grande, entre ellos Acevedo, durante la Sesión Plenaria. gentileza diario el libertador
EN CORRIENTES. Los vicegobernadores del Norte Grande, entre ellos Acevedo, durante la Sesión Plenaria. gentileza diario el libertador
Por Redacción Política Hace 4 Hs

El Parlamento del Norte Grande aprobó 114 proyectos en su 60ª Sesión Plenaria, realizada en Corrientes, con la participación de representantes de las diez provincias del NOA y NEA. La agenda incluyó iniciativas vinculadas con las tarifas eléctricas, la infraestructura hídrica, la salud, el ambiente y el desarrollo productivo. Tucumán presentó 25 de las propuestas avaladas durante el encuentro.

La delegación tucumana estuvo encabezada por el vicegobernador Miguel Acevedo, quien el jueves participó de la reunión de la Mesa Ejecutiva del organismo y ayer formó parte de la sesión plenaria, tras el trabajo de las 13 comisiones permanentes.

Parlamento del Norte Grande: Tucumán logró la aprobación de 25 proyectos en la sesión plenaria

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Al realizar un balance, Acevedo destacó la cantidad de iniciativas aprobadas: “Un balance muy positivo. Se han tratado 114 proyectos que pasaron con dictamen y fueron aprobados en esta sesión número 60. 25 de esos proyectos son de Tucumán, así que es un balance altamente positivo en cuanto a la cantidad y calidad de proyectos presentados”.

Infraestructura y clima

Entre las propuestas tucumanas se destacó una iniciativa relacionada con el fenómeno de El Niño. El proyecto solicita la reactivación de obras de infraestructura hídrica, la asignación de Aportes del Tesoro Nacional (ATN) y mecanismos de coordinación federal para prevenir y mitigar las consecuencias de crecidas e inundaciones.

“Es necesario que esos fondos para generar las contenciones y defensas necesarias y la asistencia a las provincias que tengan dificultades lleguen por parte de la Nación. No estamos pidiendo nada más que lo que corresponde a cada una de las provincias”, remarcó Acevedo.

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Según planteó el legislador José Cano, las iniciativas apuntan no solo a evaluar las consecuencias del fenómeno climático, sino también a garantizar los recursos necesarios para responder a sus efectos. “No solamente nos vamos a quedar en el diagnóstico de lo que ya está ocurriendo con el evento climático de El Niño, sino también en la necesidad de que las provincias cuenten con los recursos para atacar la emergencia”.

En materia ambiental, las propuestas tucumanas incluyeron la creación de un Observatorio Hídrico del Norte Grande y la implementación de un Plan Regional de Abatimiento de Arsénico en el Agua de Consumo. La necesidad de coordinar acciones entre las provincias fue uno de los ejes de estas iniciativas, ante la presencia de arsénico en distintas zonas de la región. “Tenemos todavía en el norte argentino muchas regiones y muchos sectores donde hay agua con arsénico. Creemos que es importante que trabajemos de forma mancomunada”, planteó el legislador Agustín Romano Norri.

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La agenda también incluyó propuestas para prevenir el dengue, el zika y la chikungunya, fortalecer la salud mental comunitaria y proteger los derechos de niños, niñas y adolescentes.

En el área productiva, los representantes tucumanos presentaron iniciativas sobre financiamiento de infraestructura para corredores bioceánicos, plataformas bioindustriales y programas regionales de formación y empleabilidad. También se abordó la creación de una Mesa Regional de Desarrollo de la Producción Porcina.

La próxima sesión plenaria se realizará en Catamarca, con fecha a definir entre fines de noviembre y principios de diciembre. “Como siempre, reafirmamos nuestro compromiso de trabajar juntos, de estar unos a la par de los otros para el crecimiento y desarrollo de nuestra región”, concluyó Acevedo.

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