“El Niño”, protagonista del Parlamento del Norte Grande

En materia ambiental, las propuestas tucumanas incluyeron la creación de un Observatorio Hídrico del Norte Grande y la implementación de un Plan Regional de Abatimiento de Arsénico en el Agua de Consumo. La necesidad de coordinar acciones entre las provincias fue uno de los ejes de estas iniciativas, ante la presencia de arsénico en distintas zonas de la región. “Tenemos todavía en el norte argentino muchas regiones y muchos sectores donde hay agua con arsénico. Creemos que es importante que trabajemos de forma mancomunada”, planteó el legislador Agustín Romano Norri.