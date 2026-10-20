“La verdad está en la calle”: Kicillof cruzó a Milei por negar que haya argentinos que no llegan a fin de mes

Mientras millones de argentinos la estÃ¡n pasando mal, al Presidente de la NaciÃ³n no se le ocurre mejor idea que hacerse el gracioso y burlarse del sufrimiento que generan sus propias polÃ­ticas econÃ³micas. Milei, si querÃ©s saber si la gente llega o no llega a fin de mes te invitamos a que camines los barrios de la provincia y le preguntes a los bonaerenses que se estÃ¡n endeudando cada vez mÃ¡s para poder sostener cuestiones bÃ¡sicas.