“La verdad está en la calle”: Kicillof cruzó a Milei por negar que haya argentinos que no llegan a fin de mes

Resumen para apurados
- Axel Kicillof cruzó este martes a Javier Milei en Buenos Aires por minimizar la crisis social y negar que millones de argentinos no llegan a fin de mes debido al ajuste.
- La crítica surgió tras un discurso de Milei en Neuquén. Kicillof afirmó que las familias recortan gastos básicos y acumulan deudas por las políticas de la gestión libertaria.
- El cruce agudiza la disputa entre Nación y Provincia, mientras la oposición busca debatir en el Congreso el impacto económico y el creciente endeudamiento familiar.
El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, cuestionó este martes al presidente Javier Milei, quien cuestionó a los que advierten sobre las dificultades de los argentinos para llegar a fin de mes durante la apertura de la Argentina Oil & Gas Expo Patagonia 2026, en Neuquén.
“Hay millones de argentinos que no llegan a fin de mes, la verdad está en la calle”, afirmó Kicillof, en respuesta a los dichos del jefe de Estado.
El mandatario provincial cuestionó el tono de las declaraciones presidenciales y consideró que reflejan una falta de sensibilidad frente a los problemas que enfrentan distintos sectores de la sociedad.
Kicillof cuestionó los dichos de Milei
“Tuve la oportunidad de escuchar al Presidente burlarse de los que dicen que no llegan a fin de mes, con un cinismo desconocido hasta ahora, pero además creyéndose o gracioso o inteligente”, expresó el mandatario bonaerense.
En ese sentido, insistió en que las dificultades económicas de los argentinos pueden constatarse a través de testimonios de trabajadores, empresarios, pequeños y medianos empresarios, docentes, estudiantes y jubilados.
“Es cierto, es la verdad, está en la calle, se puede constatar preguntándole a cualquier trabajador, empresario, pyme, cualquier docente, a cualquier estudiante, a cualquier jubilado”, enfatizó.
Mientras millones de argentinos la estÃ¡n pasando mal, al Presidente de la NaciÃ³n no se le ocurre mejor idea que hacerse el gracioso y burlarse del sufrimiento que generan sus propias polÃticas econÃ³micas. Milei, si querÃ©s saber si la gente llega o no llega a fin de mes te invitamos a que camines los barrios de la provincia y le preguntes a los bonaerenses que se estÃ¡n endeudando cada vez mÃ¡s para poder sostener cuestiones bÃ¡sicas.— Axel Kicillof (@Kicillofok) October 20, 2026
La advertencia por el endeudamiento de las familias
Kicillof también se refirió a las estrategias que adoptan los hogares para afrontar sus gastos. Según señaló, las familias recortan consumos que no son esenciales y recurren al endeudamiento para sostener su economía cotidiana.
El gobernador advirtió que esa situación está generando una acumulación de obligaciones financieras que atribuyó a las medidas económicas del Gobierno nacional.
“Se está generando realmente una pelota de deuda, que es responsabilidad de esta política económica”, afirmó.