Política

“La verdad está en la calle”: Kicillof cruzó a Milei por negar que haya argentinos que no llegan a fin de mes

El gobernador bonaerense advirtió que las familias recortan consumos y acumulan deudas como consecuencia de la política económica de la administración libertaria.

AXEL KICILLOF. El gobernador bonaerense cuestionó la política económica de Milei.
AXEL KICILLOF. El gobernador bonaerense cuestionó la política económica de Milei.
Por Redacción Política Hace 43 Min

Resumen para apurados

  • Axel Kicillof cruzó este martes a Javier Milei en Buenos Aires por minimizar la crisis social y negar que millones de argentinos no llegan a fin de mes debido al ajuste.
  • La crítica surgió tras un discurso de Milei en Neuquén. Kicillof afirmó que las familias recortan gastos básicos y acumulan deudas por las políticas de la gestión libertaria.
  • El cruce agudiza la disputa entre Nación y Provincia, mientras la oposición busca debatir en el Congreso el impacto económico y el creciente endeudamiento familiar.
Resumen generado con IA

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, cuestionó este martes al presidente Javier Milei, quien cuestionó a los que advierten sobre las dificultades de los argentinos para llegar a fin de mes durante la apertura de la Argentina Oil & Gas Expo Patagonia 2026, en Neuquén.

“Hay millones de argentinos que no llegan a fin de mes, la verdad está en la calle”, afirmó Kicillof, en respuesta a los dichos del jefe de Estado.

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El mandatario provincial cuestionó el tono de las declaraciones presidenciales y consideró que reflejan una falta de sensibilidad frente a los problemas que enfrentan distintos sectores de la sociedad.

Kicillof cuestionó los dichos de Milei

“Tuve la oportunidad de escuchar al Presidente burlarse de los que dicen que no llegan a fin de mes, con un cinismo desconocido hasta ahora, pero además creyéndose o gracioso o inteligente”, expresó el mandatario bonaerense.

En ese sentido, insistió en que las dificultades económicas de los argentinos pueden constatarse a través de testimonios de trabajadores, empresarios, pequeños y medianos empresarios, docentes, estudiantes y jubilados.

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“Es cierto, es la verdad, está en la calle, se puede constatar preguntándole a cualquier trabajador, empresario, pyme, cualquier docente, a cualquier estudiante, a cualquier jubilado”, enfatizó.

La advertencia por el endeudamiento de las familias

Kicillof también se refirió a las estrategias que adoptan los hogares para afrontar sus gastos. Según señaló, las familias recortan consumos que no son esenciales y recurren al endeudamiento para sostener su economía cotidiana.

El gobernador advirtió que esa situación está generando una acumulación de obligaciones financieras que atribuyó a las medidas económicas del Gobierno nacional.

“Se está generando realmente una pelota de deuda, que es responsabilidad de esta política económica”, afirmó.

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