Los salarios cayeron un 12,6% y crece la morosidad de las familias, según un informe de la CTA

La pérdida del poder adquisitivo, la caída del empleo registrado y el aumento de las deudas familiares conforman un escenario de deterioro económico que preocupa al Centro de Investigación y Formación de la República Argentina (CIFRA), vinculado con la CTA de los Trabajadores. Según un informe elaborado por Pablo Manzanelli y Leandro Amoretti, los salarios reales acumularon una caída del 12,6% entre noviembre de 2023 y julio de 2026, mientras que la morosidad de los créditos familiares registró un fuerte incremento.