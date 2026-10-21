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La economía argentina se estancó en agosto y crecen las señales de una recesión

La actividad económica avanzó apenas 0,1% mensual después del derrumbe de julio, cuando cayó 2,9%, según el INDEC. La industria, el comercio y el transporte registraron retrocesos interanuales y las proyecciones anticipan un tercer trimestre negativo.

Los datos del Indec reflejaron un estancamiento en la economía del país.
Los datos del Indec reflejaron un estancamiento en la economía del país.
Por Redacción Economía Hace 41 Min

Resumen para apurados

  • El INDEC informó que la economía argentina creció apenas 0,1% en agosto tras caer 2,9% en julio, estancada por bajas interanuales en comercio, industria y construcción.
  • El leve repunte no compensó el desplome previo y se sumó a la caída de 0,6% del PBI en el segundo trimestre, confirmando un freno prolongado de la actividad económica.
  • Analistas advierten que el tercer trimestre cerraría en baja, lo que confirmaría dos trimestres seguidos de contracción y dejaría al país formalmente en recesión técnica.
Resumen generado con IA

La economía argentina mostró una recuperación prácticamente nula en agosto y volvió a encender las alarmas sobre una posible recesión. El Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) registró una suba de apenas 0,1% respecto de julio, luego de la caída del 2,9% del mes anterior, según los datos difundidos este miércoles por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).

El leve repunte no alcanzó para compensar el derrumbe previo y dejó a la actividad económica cerca de confirmar un tercer trimestre con saldo negativo. Los indicadores también reflejaron una pérdida de dinamismo en sectores importantes para la producción y el empleo, como la industria manufacturera, el comercio y la construcción.

La actividad económica no logra recuperarse del derrumbe de julio

El dato de agosto quedó entre los peores registros de la serie desestacionalizada del EMAE desde noviembre de 2024. Solo fue superado por las caídas de julio de 2026 y marzo de 2025, de acuerdo con las estadísticas oficiales.

Además, la serie tendencia-ciclo del INDEC mostró que la economía se mantiene en niveles similares desde el segundo trimestre de 2025, una señal de estancamiento que se suma a la reciente contracción de la actividad.

El economista Gonzalo Carrera, de la consultora Equilibra, advirtió que la recuperación necesaria para evitar una recesión resulta muy difícil de alcanzar. Según sus estimaciones, la economía debería crecer más de 8,5% mensual en septiembre para impedir que el tercer trimestre termine con una caída.

Carrera sostuvo que, incluso si la actividad avanzara 1,5% mensual en septiembre, el trimestre cerraría con una contracción del 2,3%. Aunque el EMAE puede revisarse a medida que se incorpora nueva información, el economista consideró poco probable una recuperación suficiente para revertir el resultado.

Qué sectores de la economía registraron las mayores caídas

Los datos interanuales del INDEC mostraron que el EMAE acumuló su segundo retroceso consecutivo, con una baja del 1,7% respecto de agosto del año anterior.

Entre los sectores que más incidieron en la caída se destacaron:

Comercio: registró una contracción interanual del 3,5%.

Industria manufacturera: cayó un 3,2% en comparación con agosto de 2025.

Transporte y comunicaciones: presentó una disminución del 2,9%.

Construcción: retrocedió un 2,5%, un dato relevante por su impacto sobre el empleo.

El desempeño de estas actividades refleja las dificultades que atraviesan distintos segmentos de la economía. En particular, la caída del comercio y de la industria se suma al estancamiento general de la actividad, mientras que la construcción continúa mostrando señales de debilidad en un sector con una importante capacidad para generar puestos de trabajo.

Por qué la economía argentina podría entrar en recesión

La evolución del producto bruto interno (PBI) también complica las perspectivas para el tercer trimestre. El INDEC había informado que la economía se contrajo un 0,6% durante el segundo trimestre de 2026 en comparación con los primeros tres meses del año.

En términos técnicos, se considera que una economía entra en recesión cuando registra dos trimestres consecutivos de caída del PBI. Por eso, si la actividad vuelve a contraerse entre julio y septiembre, se configuraría ese escenario.

El resultado de agosto, con una mejora mensual de apenas 0,1%, dejó poco margen para una recuperación en septiembre. Las cifras definitivas del PBI permitirán determinar si la economía argentina acumuló dos trimestres consecutivos de contracción.

Por ahora, el estancamiento de la actividad, el retroceso interanual del EMAE y las dificultades de sectores clave conforman un escenario de alerta para la economía nacional.

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