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El riesgo país vuelve a superar los 700 puntos y el dólar oficial marca un nuevo máximo

El indicador que elabora el JP Morgan subía nuevamente. Se da luego de los datos de una actividad económica más débil de lo esperado. La divisa estadounidense toca un récord nominal.

RIESGO PAÍS. El indicador de JP Morgan avanzó este jueves.
RIESGO PAÍS. El indicador de JP Morgan avanzó este jueves.
Por Redacción Economía Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • El riesgo país superó este jueves los 700 puntos en Argentina y el dólar oficial marcó récord a $1550, tras difundirse flojos datos de actividad económica del Indec.
  • El índice de JP Morgan trepó a 703 unidades con bonos en baja, mientras el dólar blue subió a $1570 luego de que el EMAE de agosto reflejara un estancamiento de la economía.
  • Especialistas advierten que Argentina podría entrar en recesión técnica, ya que el repunte proyectado para septiembre no bastará para revertir dos trimestres en caída.
Resumen generado con IA

El riesgo país supera este jueves nuevamente los 700 puntos, tras la reducción que había ensayado el miércoles, y volvía a posicionarse en máximos de un año. En tanto, el dólar oficial se vende a $1550 en el Banco Nación. un nuevo récord nominal.

El indicador que elabora JP Morgan, y que suele reflejar el humor de los inversores, sumaba 29 unidades desde el cierre previo y llegaba a 703 puntos. Los bonos argentinos iniciaban el día en retroceso.

El rebote se da luego de que el riesgo país había operado el miércoles en leve baja tras los picos alcanzados el día previo, pero luego de que el Indec difundiera el EMAE la tendencia cambió y se profundizó la subida.

La actividad económica mostró en agosto signos de estancamiento y hace cada vez más probable, dicen los especialistas, que el país ingrese en una recesión técnica, con una caída por dos trimestres consecutivos, dado que el repunte en septiembre no sería suficiente para compensar los malos datos previos.

En el mercado cambiario, en tanto, el dólar oficial subía $5 en el Banco Nación y se vendía a $1550, un récord nominal para la divisa norteamerciana. El blue también subía $5 y se vendía a $1570 en la city porteña.

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