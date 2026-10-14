Opinión› PARECERES El Premio de la Paz y la política de la ilusión César Chelala - Columnista invitado Compartir Whatsapp Facebook X Linkedin Copiar dirección URL Navi Pillay Hace 3 Hs Seguir en Esta nota pertenece al contenido premium y es exclusiva para suscriptores. Temas Estados Unidos de AméricaPremio Nobel de la PazDonald TrumpEstados Unidos Tamaño texto Comentarios NOTICIAS RELACIONADAS El caso Cornell y las conductas que naturalizamos frente a la violencia sexual El regreso de las tecnologías tangibles: el CD conquista a los más jóvenes Inteligencia artificial: el algoritmo no vota, pero ya está de campaña en Tucumán La confianza no posa para las fotos Club Atlético Lealtad Lo más popular El museo Timoteo Navarro reabre con el Salón de Tucumán Niños mediadores dan lecciones de paz desde las bancas de la Legislatura Se hará en el Concejo Deliberante de San Miguel de Tucumán la jornada “Voces con Impacto” Se inicia el debate en Diputados por el Presupuesto 2027 Código de Planeamiento Urbano en la capital: se avecina una audiencia clave Ranking notas premium Causa AMT: la jueza analiza si ordena el secuestro de los libros contables y no descartan nuevas presentaciones Marc-Philippe Weller: “Para las inversiones no solo importa abrir el comercio, sino la estabilidad de las normas” Un partido se despega de un acto de Manzur y lanzan una mesa para debatir el transporte Los "fundamentalistas" del peronismo tucumano La inflación de Tucumán fue más alta que la del Indec: los rubros que más crecieron