Las lluvias de octubre superaron el promedio mensual en algunas localidades de Tucumán

En tanto, otras localidades ya se acercaron a sus valores habituales para octubre. Arcadia acumuló 61,8 milímetros, frente a un promedio de 63,2, mientras que Ischilón registró 67,8 milímetros, por encima de su media mensual de 63,2. En El Sacrificio, el acumulado llegó a 47,7 milímetros, cerca del promedio de 48,4.