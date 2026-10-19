Las lluvias de octubre superaron el promedio mensual en algunas localidades de Tucumán

Las lluvias registradas durante octubre dejaron acumulados dispares en Tucumán y, en algunas localidades, los valores ya superaron el promedio mensual.
Según los datos de la Sección Agrometeorología de la Estación Experimental Agroindustrial Obispo Colombres (Eeaoc), hasta el 18 de octubre, Alpachiri encabezó los registros con 118,1 milímetros, frente a un promedio de 91,2 milímetros para el mes.
El relevamiento también mostró acumulados por encima de la media en Santa Ana, donde se registraron 79,9 milímetros frente a un promedio de 66,2; Bajastiné, con 73,7 milímetros sobre una media de 41,7; y Santa Bárbara, con 66 milímetros frente a un promedio de 55,4.
En tanto, otras localidades ya se acercaron a sus valores habituales para octubre. Arcadia acumuló 61,8 milímetros, frente a un promedio de 63,2, mientras que Ischilón registró 67,8 milímetros, por encima de su media mensual de 63,2. En El Sacrificio, el acumulado llegó a 47,7 milímetros, cerca del promedio de 48,4.
Los registros de lluvias en Tucumán
Entre las localidades con mayores acumulados también se destacaron Monte Grande 2, con 53,8 milímetros; San Rafael, con 48,5; Timbó Nuevo, con 41,6; El Cajón, con 40,5; y Los Nogales, con 39,8 milímetros.
Por el contrario, otras zonas presentaron registros considerablemente inferiores a sus promedios mensuales. El Colmenar acumuló 35,6 milímetros, frente a una media de 66,4; Santa Isabel registró 27,5, frente a 65,6; y Los Quemados sumó 20,7 milímetros, cuando su promedio para octubre es de 47,9.
Los valores más bajos se observaron en Colalao del Valle, con apenas 0,8 milímetros; Benjamín Paz, con 7,2; y Nueva Esperanza, con 7,8 milímetros.
Cuánto llovió el 18 de octubre
Durante el domingo 18 de octubre, los registros diarios más elevados de la tabla correspondieron a Caspinchango, con 5,1 milímetros; Monte Grande 2, con 3,6; San Rafael, con 3,3; Santa Ana, con 2,8; y Bajastiné, con 2,5 milímetros.
En Alpachiri y Arcadia se midieron 1,5 milímetros en cada localidad, mientras que en Los Nogales se registraron 1,8 milímetros. En varias estaciones, en cambio, no se contabilizaron precipitaciones durante esa jornada.