Reclamo por Malvinas: controversia por un pedido de EEUU que podría apoyar Argentina

Una nueva iniciativa de la administración de Donald Trump en el seno de la Organización de las Naciones Unidas abrió un frente de alta sensibilidad para la política exterior argentina. La representación de los Estados Unidos ante la Cuarta Comisión de la Asamblea General propuso de manera formal poner fin al mandato del Comité Especial de Descolonización -conocido como el C-24-, bajo el argumento de que el organismo “dejó de cumplir su propósito original” y representa un “desperdicio de recursos” presupuestarios. El planteo golpea de lleno el andamiaje histórico del reclamo argentino de soberanía sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes, pero encontró una respuesta de cautela y eventual sintonía en la Casa Rosada.