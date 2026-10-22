Sondeo LA GACETA: ¿Estás de acuerdo con una pista de atletismo en La Hoya?

El parque La Hoya, en Yerba Buena, sumará una pista de atletismo como parte de un proyecto de transformación del predio, que abarca unas 8,5 hectáreas. La iniciativa contempla la creación de un circuito de seis carriles de polvo de ladrillo, pensado para ofrecer condiciones más seguras a quienes practican esta disciplina.
La propuesta se integrará a un espacio que también incluirá canchas deportivas, un gimnasio al aire libre, sectores recreativos y un anfiteatro. Además, el municipio proyecta la puesta en marcha de una escuela de atletismo destinada a chicos.
La incorporación de la pista busca ampliar las alternativas para la práctica deportiva en la ciudad y sumar un lugar específico para los entrenamientos.
El proyecto, así, abre el debate sobre el futuro del predio. Por eso, LA GACETA propone a sus lectores participar de una encuesta y responder si están de acuerdo con la construcción de la pista de atletismo en La Hoya.