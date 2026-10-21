El fenómeno del Niño enciende las alarmas: la fuerte advertencia de la ONU por sus efectos

Para América, las proyecciones anticipan lluvias intensas en el noroeste de Estados Unidos y el sur de Sudamérica. También se esperan precipitaciones superiores a lo habitual en Norteamérica y el norte del Caribe. En contraste, algunas zonas de Centroamérica, el sur del Caribe y la Amazonía podrían enfrentar un mayor riesgo de sequía.