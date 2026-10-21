El fenómeno del Niño enciende las alarmas: la fuerte advertencia de la ONU por sus efectos

Resumen para apurados
- La OMM advirtió a nivel global que El Niño alcanzará una intensidad inédita a fines de 2026 debido al calentamiento extremo del Pacífico, activando alarmas internacionales.
- La temperatura del mar subirá hasta 3,8 °C en el Pacífico central. Ante este escenario, la ONU anunció una ayuda de 50 millones de dólares para once países en riesgo crítico.
- El fenómeno alterará el clima mundial con graves sequías e inundaciones en América Latina, África y Asia, extendiendo sus impactos adversos durante el verano de 2027.
La Organización Meteorológica Mundial (OMM) advirtió que el fenómeno climático El Niño podría alcanzar una intensidad sin precedentes y provocar consecuencias de gran alcance en los patrones climáticos globales.
Según el organismo, el calentamiento del océano Pacífico podría llegar a su punto máximo en diciembre de 2026, aunque sus efectos podrían prolongarse durante los meses siguientes.
La advertencia se conoció durante una conferencia de prensa en la que se analizaron las perspectivas climáticas para los próximos meses. En ese contexto, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) anunció que destinará U$S50 millones para asistir a los países que enfrenten los impactos más graves.
El nuevo pronóstico climático estacional de la OMM, correspondiente al período comprendido entre noviembre de 2026 y enero de 2027, señala una «mayor intensificación hacia condiciones de El Niño más fuertes».
El calentamiento del Pacífico podría alcanzar su pico en diciembre
De acuerdo con las proyecciones del organismo, la anomalía media estacional de la temperatura superficial del mar en la región Niño 3.4 alcanzaría aproximadamente los 3,8 °C durante el período de noviembre a enero. La tendencia al calentamiento llegaría a su punto máximo alrededor de diciembre de 2026.
La OMM advirtió que este escenario podría modificar los patrones climáticos en distintas partes del planeta. Además, remarcó que las consecuencias no necesariamente terminarán cuando el fenómeno alcance su máxima intensidad, sino que podrían extenderse mucho más allá de ese momento.
Las previsiones contemplan riesgos diferentes según la región, con posibilidades de lluvias intensas e inundaciones en algunas zonas y de sequías, temperaturas elevadas y escasez de precipitaciones en otras.
Qué regiones podrían sufrir los mayores impactos
El coordinador humanitario de Naciones Unidas, Tom Fletcher, advirtió que El Niño sacudirá América Latina, África oriental y austral, Asia y el Pacífico con calor extremo, sequías e inundaciones. Para responder a las necesidades de los países más afectados, la ONU anunció una asistencia de 50 millones de dólares destinada a 11 naciones, entre ellas Chad, El Salvador, Etiopía, Somalia y Sudán del Sur.
Según las previsiones de la OMM, en África oriental existe una mayor probabilidad de que algunas zonas registren precipitaciones superiores a lo normal durante la temporada de lluvias de octubre a diciembre. Esto incrementa la preocupación por las inundaciones y las lluvias intensas.
En África meridional, en cambio, el riesgo de sequía podría aumentar a partir de noviembre, coincidiendo con el inicio habitual de la temporada de lluvias. El escenario podría afectar la producción agrícola, la disponibilidad de agua y los medios de subsistencia.
En el sudeste asiático, las temperaturas más altas y la falta de precipitaciones podrían agravar la exposición al calor y sumar presión sobre la agricultura y el abastecimiento de agua. También se prevén mayores riesgos de incendios forestales y de humo y neblina.
Para América, las proyecciones anticipan lluvias intensas en el noroeste de Estados Unidos y el sur de Sudamérica. También se esperan precipitaciones superiores a lo habitual en Norteamérica y el norte del Caribe. En contraste, algunas zonas de Centroamérica, el sur del Caribe y la Amazonía podrían enfrentar un mayor riesgo de sequía.