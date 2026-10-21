El Niño podría cambiar el verano 2027: qué se espera para la Costa Atlántica

El verano 2027 despierta dudas entre quienes planean sus vacaciones en la Costa Atlántica argentina. La evolución del fenómeno climático El Niño está bajo seguimiento por su posible influencia en las lluvias y las tormentas durante los próximos meses, en una temporada en la que miles de turistas viajarán a destinos como Mar del Plata, Pinamar y Villa Gesell.