Política

El Niño pone en alerta a Tucumán: preparan asistencia para 8.000 familias ante posibles inundaciones

El ministro de Desarrollo Social, Federico Masso, aseguró a LA GACETA que la Provincia tiene previsto un operativo de emergencia para los hogares que sufran pérdidas materiales por las lluvias.

Por Redacción Política Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • El Gobierno de Tucumán activó un plan para asistir a 8.000 familias ante la amenaza de inundaciones por el fenómeno de El Niño en zonas vulnerables de la provincia.
  • El plan combina obras hídricas, colectores pluviales y limpieza de canales iniciadas tras el temporal de abril para mejorar el escurrimiento y evitar evacuaciones masivas.
  • Pese a las obras, lluvias extremas mayores a 100 mm por hora podrían saturar el drenaje, poniendo a prueba la capacidad de respuesta estatal para evitar pérdidas materiales.
Resumen generado con IA

Ante el pronóstico de una temporada de lluvias intensas por el fenómeno de El Niño, el Gobierno comenzó a coordinar los recursos para responder a posibles inundaciones en las zonas más vulnerables de la provincia. Entre los sectores que concentran la atención se encuentran los barrios costeros del río Salí, donde las crecidas y los anegamientos representan un riesgo recurrente para las familias.

El ministro de Desarrollo Social, Federico Masso, confirmó a LA GACETA que la Provincia cuenta con previsiones para asistir a 8.000 familias que puedan sufrir pérdidas materiales a causa de las inundaciones. El funcionario explicó que el operativo se organiza en conjunto con otras áreas del Poder Ejecutivo y que contempla una respuesta inmediata ante las situaciones de emergencia.

“Siempre que llega esta época del año ya tenemos previsto, como ministerio, y venimos trabajando en forma conjunta con otros ministerios del Poder Ejecutivo”, señaló durante una entrevista con LG Play. Según precisó, los equipos trabajan sobre protocolos de asistencia para actuar en caso de que las lluvias provoquen daños en viviendas y pertenencias.

El funcionario aclaró que el objetivo es evitar que se repitan escenarios de evacuaciones masivas y destacó la importancia de las intervenciones preventivas que se desarrollan desde la última tormenta de abril.

Las obras hídricas, una pieza clave para reducir los riesgos

Masso puso el foco en los trabajos de infraestructura y mantenimiento que se ejecutan en distintos puntos de Tucumán para mejorar el escurrimiento del agua. En ese sentido, destacó las tareas que llevan adelante el Ministerio de Obras y Servicios Públicos y el Ministerio del Interior, con intervenciones en ríos y canales de la provincia.

Entre las obras mencionó la construcción de un colector sobre la avenida Jujuy al 4.500, en el barrio 360 Viviendas, en San Miguel de Tucumán. Según explicó, la infraestructura permitirá aliviar los problemas de acumulación de agua que se registraban en la zona de avenida Jujuy al 5.000, debido a las diferencias de nivel del terreno.

También destacó el inicio de trabajos en Villa Muñecas para reducir los anegamientos que suelen afectar a la avenida Juan B. Justo, entre las alturas 100 y 1.600. A esas intervenciones se suma la limpieza de los canales de cintura norte y sur, considerados fundamentales para conducir el agua durante los episodios de lluvias.

“Esperemos que los canales hidráulicos respondan a la altura de las circunstancias”, expresó el ministro. La expectativa oficial es que estas tareas permitan atravesar los meses de mayores precipitaciones sin grandes evacuaciones, aunque el resultado dependerá también de la intensidad y la concentración de las lluvias.

PLANIFICACIÓN. Se busca resolver la histórica problemática de las inundaciones en La Madrid. PLANIFICACIÓN. Se busca resolver la histórica problemática de las inundaciones en La Madrid.

El riesgo de las precipitaciones extremas

Aunque las obras y los trabajos de mantenimiento buscan reducir las consecuencias de las tormentas, Masso advirtió que existen fenómenos que pueden superar la capacidad de respuesta de los sistemas de drenaje.

“Lo que no esperamos es que sean lluvias intensas en donde caigan más de 100 o 120 milímetros en menos de una hora, hora y cuarto”, afirmó. Según explicó, ese volumen de agua puede agotar la capacidad de escurrimiento de los canales tanto en la capital como en distintas localidades del interior.

Por ese motivo, además de las intervenciones estructurales, el Gobierno mantiene previstos los mecanismos de asistencia para las familias que resulten afectadas. La prioridad será actuar ante las situaciones de mayor peligro y evitar consecuencias graves para quienes viven en sectores expuestos a inundaciones.

Masso recordó que, en ocasiones, las familias se resisten a abandonar sus viviendas incluso cuando existe riesgo. Por eso, remarcó la importancia de intervenir a tiempo y de coordinar las acciones entre las distintas áreas estatales.

La preparación para los meses de lluvias, en ese contexto, combina dos frentes: las obras destinadas a mejorar el escurrimiento del agua y la organización de una respuesta social para atender las pérdidas que puedan sufrir los hogares más vulnerables.

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