El Niño pone en alerta a Tucumán: preparan asistencia para 8.000 familias ante posibles inundaciones

Ante el pronóstico de una temporada de lluvias intensas por el fenómeno de El Niño, el Gobierno comenzó a coordinar los recursos para responder a posibles inundaciones en las zonas más vulnerables de la provincia. Entre los sectores que concentran la atención se encuentran los barrios costeros del río Salí, donde las crecidas y los anegamientos representan un riesgo recurrente para las familias.