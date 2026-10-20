EconomíaNoticias económicas

Llegar a fin de mes, el desafío de cada bolsillo: ¿cómo te arreglás con tus ingresos?

El costo de vida, los gastos cotidianos y la posibilidad de ahorrar ponen a prueba la economía familiar. LA GACETA propone una encuesta para conocer cómo hacen los tucumanos para llegar al último día del mes.

IMAGE
IMAGE IMAGEN ILUSTRATIVA
Por Redacción Economía Hace 3 Hs

Resumen para apurados

  • LA GACETA lanzó hoy una encuesta en Tucumán para consultar a sus lectores cómo administran sus ingresos frente al costo de vida actual.
  • El sondeo surge ante las dificultades cotidianas para cubrir servicios, alimentos y alquileres, obligando a las familias a recortar gastos o endeudarse.
  • Los resultados permitirán medir el impacto económico en la vida diaria local y visibilizar el margen real de ahorro de la población provincial.
Resumen generado con IA

Llegar a fin de mes se convirtió en una cuenta cotidiana para muchas familias. Entre los gastos de alimentación, los servicios, el transporte, el alquiler y las obligaciones que no pueden postergarse, administrar los ingresos exige cada vez más atención y, en algunos casos, obliga a tomar decisiones sobre qué pagar, qué dejar para después y de qué prescindir.

La posibilidad de ahorrar, afrontar un imprevisto o simplemente cubrir los gastos básicos marca diferencias en la economía de cada hogar. Mientras algunos logran reservar una parte de sus ingresos, otros llegan con lo justo, deben ajustar sus consumos o recurren al endeudamiento para cubrir las necesidades del mes.

LA GACETA invita a sus lectores a participar de una encuesta para conocer cómo atraviesan esta situación y qué estrategias utilizan para administrar su dinero.

¿Cómo llegás a fin de mes con tus ingresos? Esa es la pregunta que busca poner en números las distintas realidades económicas de los lectores, a partir de cuatro opciones: quienes pueden ahorrar, quienes llegan muy justos, quienes deben recortar gastos y quienes necesitan endeudarse para cubrir sus compromisos.

La consulta apunta a conocer cómo impacta la situación económica en la vida cotidiana de los tucumanos y cuál es el margen que tienen para afrontar los gastos habituales sin comprometer sus ingresos futuros.

Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
La búsqueda de Raúl Moyano: el Ñuñorco, un cerro que traiciona al más experimentado
1

La búsqueda de Raúl Moyano: el Ñuñorco, un cerro que traiciona al más experimentado

Investigan en Tucumán un nuevo sistema de estafas con cheques
2

Investigan en Tucumán un nuevo sistema de estafas con cheques

La jueza Preska anuló formalmente la condena de U$S16.100 millones contra la Argentina por la expropiación de YPF
3

La jueza Preska anuló formalmente la condena de U$S16.100 millones contra la Argentina por la expropiación de YPF

Milei estalló contra quienes dicen que los argentinos no llegan a fin de mes: “¿Cómo hacen para vivir 10 días sin comer?”
4

Milei estalló contra quienes dicen que los argentinos no llegan a fin de mes: “¿Cómo hacen para vivir 10 días sin comer?”

Investigan al padre de Agostina Páez por uno robo de $1,5 millones en Termas de Río Hondo
5

Investigan al padre de Agostina Páez por uno robo de $1,5 millones en Termas de Río Hondo

Ranking notas premium
“No vi el acto de Manzur”: los regresos, los aliados y las claves del Día de la Lealtad de Jaldo
1

“No vi el acto de Manzur”: los regresos, los aliados y las claves del Día de la Lealtad de Jaldo

Colapinto y un grito desesperado contra el odio en las redes
2

Colapinto y un grito desesperado contra el odio en las redes

“Estoy como loca”: qué hay detrás de los pellets hormonales que usa la “Bomba Tucumana”
3

“Estoy como loca”: qué hay detrás de los pellets hormonales que usa la “Bomba Tucumana”

Caso Lebbos: ¿la búsqueda de la verdad o un intento de disimular el fracaso judicial?
4

Caso Lebbos: ¿la búsqueda de la verdad o un intento de disimular el fracaso judicial?

El Poder Ejecutivo elevó cuatro nuevos pliegos a la Legislatura para cubrir vacantes judiciales
5

El Poder Ejecutivo elevó cuatro nuevos pliegos a la Legislatura para cubrir vacantes judiciales

Más Noticias
El Niño pone en alerta a Tucumán: preparan asistencia para 8.000 familias ante posibles inundaciones

El Niño pone en alerta a Tucumán: preparan asistencia para 8.000 familias ante posibles inundaciones

Milei estalló contra quienes dicen que los argentinos no llegan a fin de mes: “¿Cómo hacen para vivir 10 días sin comer?”

Milei estalló contra quienes dicen que los argentinos no llegan a fin de mes: “¿Cómo hacen para vivir 10 días sin comer?”

Investigan al padre de Agostina Páez por uno robo de $1,5 millones en Termas de Río Hondo

Investigan al padre de Agostina Páez por uno robo de $1,5 millones en Termas de Río Hondo

La jueza Preska anuló formalmente la condena de U$S16.100 millones contra la Argentina por la expropiación de YPF

La jueza Preska anuló formalmente la condena de U$S16.100 millones contra la Argentina por la expropiación de YPF

Colapinto regresa a la pista en Austin: horarios y dónde ver en vivo el GP de la Fórmula 1 de Estados Unidos

Colapinto regresa a la pista en Austin: horarios y dónde ver en vivo el GP de la Fórmula 1 de Estados Unidos

El reconocimiento internacional que pone a los quesos de Tafí del Valle en el mapa

El reconocimiento internacional que pone a los quesos de Tafí del Valle en el mapa

Investigan en Tucumán un nuevo sistema de estafas con cheques

Investigan en Tucumán un nuevo sistema de estafas con cheques

Caso Lebbos: ¿la búsqueda de la verdad o un intento de disimular el fracaso judicial?

Caso Lebbos: ¿la búsqueda de la verdad o un intento de disimular el fracaso judicial?

Comentarios