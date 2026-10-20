Llegar a fin de mes, el desafío de cada bolsillo: ¿cómo te arreglás con tus ingresos?

Llegar a fin de mes se convirtió en una cuenta cotidiana para muchas familias. Entre los gastos de alimentación, los servicios, el transporte, el alquiler y las obligaciones que no pueden postergarse, administrar los ingresos exige cada vez más atención y, en algunos casos, obliga a tomar decisiones sobre qué pagar, qué dejar para después y de qué prescindir.