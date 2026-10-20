Joven revelación de la izquierda lleva a Lula a la era del selfie

Dos días después, Ana Elisa, como es conocida, fue invitada a Brasilia para asesorar al presidente de cara a la segunda vuelta del 25 de octubre. Lo hizo junto a otros jóvenes electos que, como ella, se forjaron en redes. Lula “es una persona que uno nota que siempre está abierta a escuchar, a oír críticas, obviamente constructivas”, dijo Ana Elisa a la AFP en un parque de su natal municipio de Divinópolis (sureste).