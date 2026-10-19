Política

Milei viajará a España para fortalecer sus vínculos con la derecha

El Presidente partirá hoy por la noche hacia Madrid, donde el miércoles mantendrá encuentros con referentes políticos y económicos. La agenda incluye una reunión con Isabel Díaz Ayuso, pero no contempla actividades con el Gobierno de Pedro Sánchez.

EN ESPAÑA. Javier Milei volverá a Madrid para reunirse con referentes de la derecha y participar en actividades económicas y académicas.
EN ESPAÑA. Javier Milei volverá a Madrid para reunirse con referentes de la derecha y participar en actividades económicas y académicas.
Por Redacción Política Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Javier Milei viajó este lunes a Madrid para disertar ante empresarios y reunirse con Isabel Díaz Ayuso, con el fin de afianzar lazos con la derecha española.
  • La agenda excluye contactos con el presidente Pedro Sánchez, tras la crisis diplomática de 2024 que provocó el retiro de la embajadora de España en Buenos Aires.
  • El viaje consolida el alineamiento internacional de Milei con sectores conservadores globales, mientras se mantiene el distanciamiento institucional bilateral.
Resumen generado con IA

La política exterior de Javier Milei tiene una particularidad: las fronteras no parecen representar un límite para sus disputas ideológicas. Después de respaldar a Donald Trump en Estados Unidos y de participar en actividades vinculadas al bolsonarismo en Brasil, el Presidente se prepara para cruzar nuevamente el Atlántico. Esta vez, el destino será Madrid, donde buscará fortalecer sus vínculos con la derecha española, en medio de su prolongado enfrentamiento con el socialista Pedro Sánchez.

El mandatario tiene previsto partir este lunes por la noche hacia España, donde arribará mañana, martes 20 de octubre. Su agenda se concentrará el miércoles 21, con actividades académicas y encuentros políticos. La comitiva incluirá al canciller Pablo Quirno y a Adrián Ravier. El regreso a Buenos Aires está previsto para el jueves por la mañana.

El viaje se produce en un escenario de fuerte polarización política. El Partido Popular (PP), encabezado por Alberto Núñez Feijóo, y VOX, liderado por Santiago Abascal, representan las principales expresiones de la oposición de derecha al Gobierno socialista. Milei mantiene una relación particularmente estrecha con Abascal y con la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

La primera actividad presidencial del miércoles será en el Nueva Economía Fórum, en el Real Casino Gran Círculo de Madrid, donde disertará ante empresarios, economistas y referentes del ámbito económico español. Posteriormente, Milei mantendrá una reunión con Jesús Huerta de Soto, uno de sus principales referentes intelectuales, en la Universidad Rey Juan Carlos.

En esa institución, el jefe de Estado disertará durante la presentación del Máster Universitario en Economía de la Escuela Austríaca, corriente de pensamiento con la que se identifica desde antes de llegar a la Casa Rosada.

La agenda continuará con una reunión con representantes de la Fundación Disenso, organización vinculada a VOX que promueve iniciativas de la derecha española e iberoamericana. Más tarde, Milei será recibido por Díaz Ayuso, una de sus principales aliadas políticas en España. No figura un encuentro con Núñez Feijóo ni está confirmada una reunión con Abascal.

Antes de emprender el regreso, el Presidente concederá una entrevista al medio El Observador.

La visita se desarrollará sin encuentros oficiales con el Gobierno de Sánchez, con quien Milei mantiene una relación conflictiva desde 2024. Ese año, durante una actividad organizada por VOX, cuestionó al mandatario español y a su esposa, Begoña Gómez. Sus declaraciones provocaron una crisis diplomática que derivó en el retiro de la embajadora española en Buenos Aires.

Temas EspañaPartido PopularBuenos AiresEstados UnidosPedro SánchezJavier MileiIsabel Díaz Ayuso
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Mientras oficiaba misa, un cura murió golpeado por un crucifijo
1

Mientras oficiaba misa, un cura murió golpeado por un crucifijo

“No vi el acto de Manzur”: los regresos, los aliados y las claves del Día de la Lealtad de Jaldo
2

“No vi el acto de Manzur”: los regresos, los aliados y las claves del Día de la Lealtad de Jaldo

“Súper Niño” y vacaciones: en riesgo, las cataratas, el sur de Brasil y la costa argentina
3

“Súper Niño” y vacaciones: en riesgo, las cataratas, el sur de Brasil y la costa argentina

Intensifican la búsqueda de Raúl Moyano: montarán un campamento en la cumbre para ampliar los rastrillajes
4

Intensifican la búsqueda de Raúl Moyano: montarán un campamento en la cumbre para ampliar los rastrillajes

La mitad de la clase media se queda sin ingresos antes de fin de mes y el 47% tomó deuda
5

La mitad de la clase media se queda sin ingresos antes de fin de mes y el 47% tomó deuda

Ranking notas premium
“No vi el acto de Manzur”: los regresos, los aliados y las claves del Día de la Lealtad de Jaldo
1

“No vi el acto de Manzur”: los regresos, los aliados y las claves del Día de la Lealtad de Jaldo

Juventud, maldito tesoro
2

Juventud, maldito tesoro

Colapinto y un grito desesperado contra el odio en las redes
3

Colapinto y un grito desesperado contra el odio en las redes

“Estoy como loca”: qué hay detrás de los pellets hormonales que usa la “Bomba Tucumana”
4

“Estoy como loca”: qué hay detrás de los pellets hormonales que usa la “Bomba Tucumana”

5

Movimientos financieros con el oro y los salarios universitarios

Más Noticias
El Poder Ejecutivo elevó cuatro nuevos pliegos a la Legislatura para cubrir vacantes judiciales

El Poder Ejecutivo elevó cuatro nuevos pliegos a la Legislatura para cubrir vacantes judiciales

“No vi el acto de Manzur”: los regresos, los aliados y las claves del Día de la Lealtad de Jaldo

“No vi el acto de Manzur”: los regresos, los aliados y las claves del Día de la Lealtad de Jaldo

Jaldo endureció su reclamo por el Belgrano Cargas y exigió inversiones obligatorias en las vías del Norte

Jaldo endureció su reclamo por el Belgrano Cargas y exigió inversiones obligatorias en las vías del Norte

Horóscopo chino: los signos protegidos que lograrán concretar sus metas en el inicio de semana, según Ludovica Squirru

Horóscopo chino: los signos protegidos que lograrán concretar sus metas en el inicio de semana, según Ludovica Squirru

En medio de la tensión por Malvinas, el Gobierno compró equipamiento militar bajo secreto

En medio de la tensión por Malvinas, el Gobierno compró equipamiento militar bajo secreto

Ráfagas de 90 km/h, lluvias intensas y nieve: 10 provincias están bajo alerta amarilla este lunes

Ráfagas de 90 km/h, lluvias intensas y nieve: 10 provincias están bajo alerta amarilla este lunes

Una de cada cuatro bancas en disputa en Diputados se definirá en el Norte Grande

Una de cada cuatro bancas en disputa en Diputados se definirá en el Norte Grande

Mientras oficiaba misa, un cura murió golpeado por un crucifijo

Mientras oficiaba misa, un cura murió golpeado por un crucifijo

Comentarios