Milei viajará a España para fortalecer sus vínculos con la derecha
El Presidente partirá hoy por la noche hacia Madrid, donde el miércoles mantendrá encuentros con referentes políticos y económicos. La agenda incluye una reunión con Isabel Díaz Ayuso, pero no contempla actividades con el Gobierno de Pedro Sánchez.
Resumen para apurados
- Javier Milei viajó este lunes a Madrid para disertar ante empresarios y reunirse con Isabel Díaz Ayuso, con el fin de afianzar lazos con la derecha española.
- La agenda excluye contactos con el presidente Pedro Sánchez, tras la crisis diplomática de 2024 que provocó el retiro de la embajadora de España en Buenos Aires.
- El viaje consolida el alineamiento internacional de Milei con sectores conservadores globales, mientras se mantiene el distanciamiento institucional bilateral.
La política exterior de Javier Milei tiene una particularidad: las fronteras no parecen representar un límite para sus disputas ideológicas. Después de respaldar a Donald Trump en Estados Unidos y de participar en actividades vinculadas al bolsonarismo en Brasil, el Presidente se prepara para cruzar nuevamente el Atlántico. Esta vez, el destino será Madrid, donde buscará fortalecer sus vínculos con la derecha española, en medio de su prolongado enfrentamiento con el socialista Pedro Sánchez.
El mandatario tiene previsto partir este lunes por la noche hacia España, donde arribará mañana, martes 20 de octubre. Su agenda se concentrará el miércoles 21, con actividades académicas y encuentros políticos. La comitiva incluirá al canciller Pablo Quirno y a Adrián Ravier. El regreso a Buenos Aires está previsto para el jueves por la mañana.
El viaje se produce en un escenario de fuerte polarización política. El Partido Popular (PP), encabezado por Alberto Núñez Feijóo, y VOX, liderado por Santiago Abascal, representan las principales expresiones de la oposición de derecha al Gobierno socialista. Milei mantiene una relación particularmente estrecha con Abascal y con la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.
La primera actividad presidencial del miércoles será en el Nueva Economía Fórum, en el Real Casino Gran Círculo de Madrid, donde disertará ante empresarios, economistas y referentes del ámbito económico español. Posteriormente, Milei mantendrá una reunión con Jesús Huerta de Soto, uno de sus principales referentes intelectuales, en la Universidad Rey Juan Carlos.
En esa institución, el jefe de Estado disertará durante la presentación del Máster Universitario en Economía de la Escuela Austríaca, corriente de pensamiento con la que se identifica desde antes de llegar a la Casa Rosada.
La agenda continuará con una reunión con representantes de la Fundación Disenso, organización vinculada a VOX que promueve iniciativas de la derecha española e iberoamericana. Más tarde, Milei será recibido por Díaz Ayuso, una de sus principales aliadas políticas en España. No figura un encuentro con Núñez Feijóo ni está confirmada una reunión con Abascal.
Antes de emprender el regreso, el Presidente concederá una entrevista al medio El Observador.
La visita se desarrollará sin encuentros oficiales con el Gobierno de Sánchez, con quien Milei mantiene una relación conflictiva desde 2024. Ese año, durante una actividad organizada por VOX, cuestionó al mandatario español y a su esposa, Begoña Gómez. Sus declaraciones provocaron una crisis diplomática que derivó en el retiro de la embajadora española en Buenos Aires.