Milei viajará a España para fortalecer sus vínculos con la derecha

La política exterior de Javier Milei tiene una particularidad: las fronteras no parecen representar un límite para sus disputas ideológicas. Después de respaldar a Donald Trump en Estados Unidos y de participar en actividades vinculadas al bolsonarismo en Brasil, el Presidente se prepara para cruzar nuevamente el Atlántico. Esta vez, el destino será Madrid, donde buscará fortalecer sus vínculos con la derecha española, en medio de su prolongado enfrentamiento con el socialista Pedro Sánchez.