La pareja de Luis Brandoni mostró la carta que le envió Robert De Niro por la muerte del actor

El sábado 11 de abril, Brandoni fue internado en el Sanatorio Güemes de Buenos Aires luego de sufrir un fuerte golpe en la cabeza. En su casa, el artista tuvo un tropezón seguido de una caída que le provocó un hematoma subdural, una acumulación de sangre entre la membrana externa y la intermedia del cerebro. Días después, a sus 86 años, falleció en el centro médico.