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La pareja de Luis Brandoni mostró la carta que le envió Robert De Niro por la muerte del actor

La pareja de Brandoni compartió imágenes inéditas de su historia juntos y una emotiva carta manuscrita que recibió del intérprete estadounidense.

La pareja de Luis Brandoni mostró la carta que le envió Robert De Niro por la muerte del actor
Foto: Instagram/saulabenavente
Por Redacción Espectáculos Hace 3 Hs

Resumen para apurados

  • A seis meses de la muerte de Luis Brandoni en Buenos Aires, su pareja Saula Benavente reveló una carta de condolencias que le envió el actor Robert De Niro.
  • Brandoni falleció a los 86 años por un hematoma tras una caída doméstica. Él y De Niro mantuvieron una cercana amistad profesional y personal durante décadas.
  • El homenaje público refleja el respeto internacional hacia la trayectoria de Brandoni y consolida el recuerdo de su legado en el ambiente artístico.
Resumen generado con IA

Se cumplen exactamente seis meses de la muerte de Luis Brandoni. Su pareja, Saula Benavente, compartió este lunes un carrusel de imágenes en memoria de quien fue su último novio. Entre las 16 fotografías que publicó, incluyó una pequeña nota de seis líneas, firmada por Robert De Niro. El actor estadounidense había mantenido una relación amistosa con Brandoni durante años.

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El sábado 11 de abril, Brandoni fue internado en el Sanatorio Güemes de Buenos Aires luego de sufrir un fuerte golpe en la cabeza. En su casa, el artista tuvo un tropezón seguido de una caída que le provocó un hematoma subdural, una acumulación de sangre entre la membrana externa y la intermedia del cerebro. Días después, a sus 86 años, falleció en el centro médico.

La carta de Robert De Niro a la pareja de Luis Brandoni

Como un gesto personalísimo, De Niro eligió enviarle sus saludos a Benavente mediante un manuscrito. En él, incluso se disculpó por su demora. Aunque se desconoce la fecha en que la carta fue recibida, el mensaje dio a entender que transcurrió un tiempo desde el fallecimiento del actor de “Esperando la carroza”.

“Saula”, se puede leer en letra manuscrita en el anverso de un pequeño sobre. En la hoja interior, por encima de la firma de Robert De Niro, el actor escribió: “Deepest condolences! With love, Bob + family. PS. Please forgive me for taking so long to send this condolence note!”.

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En español, De Niro escribió primero su pésame: “Mis más profundas condolencias. Con amor, Bob y familia”. Luego, en la posdata, se disculpó. “Perdón por haber demorado tanto en enviar esta nota de condolencias”, cerró.

La pareja de Luis Brandoni mostró la carta que le envió Robert De Niro por la muerte del actor Foto: Instagram/saulabenavente

La publicación de la pareja de Luis Brandoni a seis meses de su muerte

La publicación del lunes reunió los episodios más representativos que Benavente eligió compartir con el mundo. Los paseos de campo y las vacaciones navegando; las presentaciones, premiaciones y alfombras rojas; los momentos con amigos y mascotas; las pinturas, dibujos y el manuscrito de Robert De Niro formaron parte de la selección de la guionista y productora.

A medio año de su partida, Benavente reconoció estar recuperando de a poco la normalidad. “Van a ser seis meses –evaluó–. Y a medida que se acumulan, la tristeza va acomodándose y cotizan cada vez más todas esas cosas que hicimos juntos”. La productora, a quien Brandoni le llevaba 32 años, fue su compañera hasta sus últimos días.

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Por eso también valoró los pequeños detalles de su día a día juntos. “Qué maravilla esos viajes, las lecturas en voz alta, las batallas que dimos. Qué maravilla los amigos y el haber sido así, cómplices”, escribió. “A sus pies la eternidad, Sr. Beto”, cerró Benavente. La publicación enseguida se llenó de comentarios, saludos y buenos recuerdos que incluyeron a Brandoni.

Facundo Arana, Ana María Picchio, Gastón Cocchiarale, Miguel Ángel Rodríguez, Muriel Santa Ana y Carla Calabrese fueron algunas de las personalidades del espectáculo que le hicieron llegar sus saludos en los comentarios.

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