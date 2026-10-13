A 16 años del rescate de los 33 mineros: qué pasó con los trabajadores que sobrevivieron 69 días bajo tierra

El 13 de octubre de 2010, Florencio “Floro” Ávalos se convirtió en el primero de los 33 mineros chilenos en regresar a la superficie a bordo de la cápsula Fénix 2. Habían transcurrido 69 días desde el derrumbe que los dejó atrapados a unos 700 metros de profundidad en la mina San José, en la región de Atacama. La operación, seguida en directo por medios de todo el mundo, concluyó con el rescate de los 33 trabajadores y los seis rescatistas que participaron en el descenso.