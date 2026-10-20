Vientos, tormentas y nevadas: la mitad del país se encuentra bajo alerta meteorológica

Alerta meteorológica naranja en Cuyo

La zona que reviste mayor peligrosidad en Cuyo es la comprendida por General Alvear y la región baja de San Rafael, en Mendoza. Por la tarde empezará a regir una alerta amarilla que, a medida que avance la noche, se intensificará para llegar al nivel naranja en la escala de alertas. En los momentos de mayor intensidad, se esperan valores de precipitación acumulada de entre 35 y 50 milímetros. Toda la provincia se encuentra bajo alerta amarilla por tormentas, excepto la zona de la cordillera, donde las nevadas dan origen a las advertencias de primer nivel. De norte a sur y desde la mañana hasta la madrugada del miércoles, se prevén valores de nieve acumulada de entre 20 y 50 centímetros.