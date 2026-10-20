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Vientos, tormentas y nevadas: la mitad del país se encuentra bajo alerta meteorológica

Ráfagas de 100 kilómetros por hora, granizo y nevadas ponen en alerta a provincias del NOA, cuyo, centro y la Patagonia.

Vientos, tormentas y nevadas: la mitad del país se encuentra bajo alerta meteorológica
Mapa del Servicio Meteorológico Nacional
Por Redacción Sociedad Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • El Servicio Meteorológico Nacional emitió alertas para 13 provincias este martes por tormentas, nevadas y ráfagas de viento de hasta 100 km/h.
  • El fenómeno incluye viento Zonda en el NOA y Cuyo, nevadas cordilleranas y lluvias intensas, con nivel naranja de mayor peligro para Mendoza y Río Negro.
  • Las autoridades advierten sobre posibles daños materiales y riesgos para la población, mientras el temporal se extenderá en varias regiones hasta el miércoles.
Resumen generado con IA

El último mapa del Sistema de Alerta Temprana –actualizado a las 6:13 de este martes 20 de octubre– muestra que 13 de las 23 provincias argentinas se encuentran bajo alerta meteorológica. En el norte y centro del país, se corresponden con las provincias que están hacia el oeste, mientras que, en la zona de la Patagonia, las alertas cruzan desde la cordillera hasta la costa atlántica.

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La mayor parte de las regiones que recibieron la advertencia del Servicio Meteorológico Nacional están bajo alerta amarilla. Ello implica que los fenómenos meteorológicos tienen capacidad de daño. Solo el centro-oeste de Río Negro y el centro-este de Mendoza están bajo alerta naranja, razón por la que los fenómenos climáticos que se avecinan serán peligrosos para la sociedad, la vida y los bienes.

Alerta meteorológica en el NOA

En el noroeste argentino, son cinco las provincias marcadas con amarillo. La zona cordillerana de Jujuy espera vientos fuertes durante la tarde de este martes con ráfagas de hasta 100 kilómetros por hora. El centro de la provincia recibirá un viento Zonda con vientos que alcanzarán los 70 kilómetros por hora y producirán una reducción de la visibilidad y un aumento de la temperatura.

En Salta el fenómeno se repetirá, con vientos intensos en las zonas más cercanas a la cordillera y Zonda en los valles de Cachi, Cafayate, Chicoana, La Caldera, La Poma, Molinos, Rosario de Lerma y San Carlos. Todo ello por la tarde de este martes y, luego, por la tarde del miércoles.

Tafí del Valle, en Tucumán; y los valles de Santa María, Andalgalá, Belén, Pomán y Tinogasta, en Catamarca, recibirán el viento Zonda con ráfagas de hasta 70 kilómetros por hora. Desde el centro de la provincia hacia el oeste, la tarde y la noche estarán atravesadas por vientos fuertes.

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Por último, La Rioja se sumará a las alertas amarillas por los mismos motivos, con un marcado viento Zonda en las regiones más llanas y vientos fuertes en las montañas.

Alerta meteorológica naranja en Cuyo

La zona que reviste mayor peligrosidad en Cuyo es la comprendida por General Alvear y la región baja de San Rafael, en Mendoza. Por la tarde empezará a regir una alerta amarilla que, a medida que avance la noche, se intensificará para llegar al nivel naranja en la escala de alertas. En los momentos de mayor intensidad, se esperan valores de precipitación acumulada de entre 35 y 50 milímetros. Toda la provincia se encuentra bajo alerta amarilla por tormentas, excepto la zona de la cordillera, donde las nevadas dan origen a las advertencias de primer nivel. De norte a sur y desde la mañana hasta la madrugada del miércoles, se prevén valores de nieve acumulada de entre 20 y 50 centímetros.

La zona limítrofe de San Luis con Mendoza también está bajo alerta amarilla por tormentas que tendrán la misma intensidad que en la provincia vecina.

Toda la cordillera de San Juan está bajo alerta amarilla por nevadas, mientras que la mitad norte también espera vientos fuertes. En las zonas que se alejan de las montañas, en cambio, habrá viento Zonda por la tarde.

Alerta naranja en la Patagonia

En el centro del país, la única provincia bajo advertencia es La Pampa, que tendrá tormentas entre la tarde y la noche. Las precipitaciones pueden alcanzar un acumulado de entre 20 y 40 milímetros.

Hacia el sur, el mapa de Río Negro tiene una franja central en color naranja. El SAT pronosticó tormentas con valores de precipitación acumulada de entre 20 y 50 milímetros, posible caída de granizo y actividad eléctrica frecuente. En el resto de las regiones de la provincia bajo alerta –el noreste y la cordillera–, las tormentas tendrán una intensidad menor, pero con características similares.

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En Chubut, la cordillera está parcialmente libre de fenómenos intensos. La única región afectada es la de Río Senguer, que tendrá lluvias moderadas, al igual que la mitad sur de la provincia. En el norte, en cambio, habrá tormentas durante la noche.

Por último, la mitad norte de Santa Cruz también recibió una alerta amarilla por lluvias. Serán afectados durante la tarde los departamentos de Lago Buenos Aires, Río Chico, Deseado y Magallanes.

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