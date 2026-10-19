Protestas y saqueos en Francia: una politóloga advirtió sobre el desgaste político y la crisis social que sacuden a Europa

En ese escenario, la disputa entre el oficialismo y la oposición se intensificó. Marine Le Pen, principal adversaria política de Macron y una de las figuras mejor posicionadas de cara a las próximas elecciones, responsabilizó al Gobierno por la situación. Desde el oficialismo, en cambio, apuntaron contra la extrema izquierda y la acusaron de intentar desestabilizar al Ejecutivo.