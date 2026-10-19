Cómo estará el tiempo en Tucumán este martes 20 de octubre

El tiempo en Tucumán tendrá un martes 20 de octubre de 2026 con temperaturas agradables, aumento de la nubosidad y probabilidad de lluvias hacia la segunda mitad del día. Según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), en San Miguel de Tucumán la máxima llegará a los 24°C, mientras que la mínima será de 13°C.