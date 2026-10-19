Cómo estará el tiempo en Tucumán este martes 20 de octubre

Resumen para apurados
- El SMN pronosticó para este martes en Tucumán una máxima de 24°C y tormentas aisladas hacia la tarde debido a la entrada de un frente de inestabilidad.
- La jornada comenzará con cielo cubierto y 13°C de mínima, con vientos leves rotando al oeste y chances de precipitaciones que subirán al 40% hacia la noche.
- Para el resto de la semana se prevé un ascenso térmico con máximas de hasta 27°C, por lo que las autoridades sugieren seguir los reportes meteorológicos.
El tiempo en Tucumán tendrá un martes 20 de octubre de 2026 con temperaturas agradables, aumento de la nubosidad y probabilidad de lluvias hacia la segunda mitad del día. Según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), en San Miguel de Tucumán la máxima llegará a los 24°C, mientras que la mínima será de 13°C.
La mañana comenzará con cielo mayormente nublado y bajas probabilidades de precipitaciones. Sin embargo, las condiciones podrían cambiar durante la tarde, cuando se esperan tormentas aisladas. El pronóstico también contempla la posibilidad de que continúen durante la noche.
Cómo estará el tiempo en Tucumán durante el martes
De acuerdo con el pronóstico oficial, estas serán las condiciones previstas para San Miguel de Tucumán:
Madrugada: cielo mayormente nublado, con una temperatura cercana a los 13°C y sin probabilidades de lluvia.
Mañana: continuará mayormente nublado, con una temperatura estimada en 17°C y una probabilidad de precipitaciones de entre el 0% y el 10%.
Tarde: se esperan tormentas aisladas, con una máxima de 24°C y probabilidades de lluvia de entre el 10% y el 40%.
Noche: podrían continuar las tormentas aisladas, con una temperatura cercana a los 20°C y una probabilidad de precipitaciones de entre el 10% y el 40%.
El viento soplará del norte durante la madrugada y rotará al sudoeste por la mañana. Por la tarde y la noche predominará el viento del oeste, con velocidades de entre 7 y 12 kilómetros por hora.
Qué temperaturas se esperan en Tucumán durante la semana
El pronóstico extendido anticipa máximas elevadas para los próximos días, aunque con condiciones variables y posibilidad de precipitaciones.
Para el miércoles se prevé una mínima de 14°C y una máxima de 27°C, con cielo parcialmente nublado y sin lluvias previstas en el reporte consultado. El jueves la máxima también alcanzaría los 27°C, mientras que el viernes llegaría a los 26°C.
De esta manera, el martes combinará una tarde cálida con condiciones inestables hacia el final del día. La recomendación es seguir las actualizaciones del pronóstico ante posibles cambios en la probabilidad de tormentas.